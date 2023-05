LaLiga continua la lluita contra el racisme amb una “contundent” campanya

Acabar amb les conductes racistes que entelen la competició esportiva és tasca de tots i la LaLiga va destacar porta anys de batalla legal contra aquests comportaments i ha engegat un “contundent” pla que involucra clubs, institucions i aficionats per conscienciar d’aquesta problemàtica i avançar en la seva erradicació.

La patronal del futbol professional va indicar que està especialment compromesa amb aquesta causa en què treballa des de fa anys en la identificació i denúncia dels responsables. Tot i això, la via judicial no sempre dona els fruits desitjats ni a la velocitat que requereixen aquestes lamentables actuacions antiesportives.

Per això, LaLiga ha sol·licitat competències sancionadores per poder lluitar contra el racisme i està decidida a seguir redoblant tots els esforços fins que s’erradiquin aquest tipus de comportaments inacceptables en qualsevol àmbit i per descomptat a l’esportiu. Per això, uneix també esforços amb el CSD i la RFEF, desplegant tots els mitjans al seu abast en una campanya sota el lema ‘Junts contra el racisme’ que estarà present durant les pròximes setmanes en retransmissions televisives i als estadis de LaLiga.

La LaLiga ha llançat ja un vídeo en què apel·la als aficionats i sol·licita la seva col·laboració en la identificació de qualsevol persona que manifesti conductes racistes a qualsevol estadi, o fora d’ell, i el denunciï a través de l’email ‘StopRacismo@laliga.es ‘.

En aquest sentit, el senyal de retransmissió, tant nacional com internacional, inclou des d’ahir la mosca de Junts contra el racisme, a més d’afegir-la també a la U televisiva dels panells publicitaris. Una acció que es complementa amb la difusió d’una campanya en xarxes socials a què s’uneixen tots els clubs.

De cara a impactar directament als estadis, s’estan posant a disposició dels clubs fulletons perquè es reparteixin abans de cada trobada per conscienciar els aficionats de la importància de denunciar aquestes conductes i sol·licitar la seva col·laboració en la identificació d’aquells individus que manifestin actituds racistes als estadis o fora d’ells.

Així, tant LaLiga com el CSD i la RFEF treballen també conjuntament en diferents iniciatives que involucren clubs i jugadors i seguir sumant així esforços per aconseguir una resposta única i inequívoca de tot el futbol i aficionats espanyols contra el racisme. La primera es va poder veure ahir als partits que es van disputar de la jornada 36 de LaLiga Santander, on els onzes inicials van portar una lona amb el lema “Racistes, fora del futbol” abans del començament de cadascun dels partits.

A la constant tasca que LaLiga realitza des de fa anys als tribunals, denunciant tots els possibles casos de racisme davant el Comitè de Competició de la RFEF, Comissió Estatal Antiviolència, la Fiscalia d’Odi, i últimament també directament als jutjats provincials corresponents, s’uneix aquesta nova i ambiciosa campanya, en col·laboració amb el CSD i la RFEF, que busca unir esforços i involucrar tota la societat per acabar amb aquesta xacra.