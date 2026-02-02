LALIGA torna a posicionar-se com a referent internacional en el desenvolupament de talent i el treball de pedrera, segons les dades de l’últim informe del CIES Football Observatory, que analitza el valor de mercat dels jugadors formats en clubs de tot el món.
L’estudi destaca que cinc clubs de LALIGA figuren entre els deu amb major valor de mercat de jugadors formats en les seves pedreres: FC Barcelona, Reial Madrid, Atlètic de Madrid, Athletic Club i Reial Societat. Aquesta dada situa a LALIGA com la competició amb major representació dins del top 10 mundial, amb el 50% dels clubs, i reforça la solidesa i consistència del model formatiu del futbol espanyol.
A més, a nivell global, l’informe analitza un total de 100 clubs, dels quals 14 són espanyols, la qual cosa converteix a Espanya al país amb major representació dins del top 100, per davant de qualsevol altre, incloses les grans lligues europees. Una fita que confirma el lideratge de l’ecosistema de LALIGA en matèria de formació i desenvolupament de talent a escala internacional.
Dins d’aquest context col·lectiu, l’informe també posa en valor rendiments individuals destacats. L’FC Barcelona encapçala el rànquing com el club amb major valor de mercat quant a canteranos, amb Lamine Yamal com el jugador amb major valoració individual entre tots els analitzats.
En aquest marc, LALIGA i AENOR van signar recentment un acord estratègic per a la creació i posada en marxa de la certificació ‘Excel·lència en el Model Formatiu Integral de Pedreres de Futbol’, un nou segell exclusiu que reconeixerà als clubs que aconsegueixin els més alts estàndards de qualitat, sostenibilitat i desenvolupament integral en la formació de jugadors i jugadores, amb especial focus en la protecció al menor.
La certificació inclou més de 50 indicadors que els clubs hauran de complir i neix vinculada directament al Pla d’Optimització i Millora de Pedreres de LALIGA, el marc estratègic a 10 anys llançat per l’organització en 2022 per a impulsar les pedreres dels clubs, que ja són líders a nivell global, i portar l’excel·lència del futbol basi espanyol a un nou nivell.
Aquest posicionament ha despertat l’interès de lligues i clubs de diferents països, com l’Iraq, la Xina o el Perú, que han acudit a LALIGA per a desenvolupar consultories internacionals en matèria de formació, amb l’objectiu d’impulsar les seves estructures de futbol basi i la professionalització dels seus models de pedrera.