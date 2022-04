LaLiga és la competició que genera més ingressos per habitant, 107 euros

Un recent estudi de la revista ‘Forbes’ assenyalava a LaLiga com la competició esportiva amb major potencial de revaloració. Entre els criteris analitzats per a ajudar a pujar a la competició de lliga espanyola com el major valor de l’esport mundial, la publicació destaca la maduresa del futbol com a esport en els mercats domèstics, amb especial rellevància en el cas d’Espanya.

En analitzar els ingressos generats per les competicions i comparar-los amb la població de cada país, l’espanyola s’erigeix com la més rendible generant 107 euros per habitant. Uns ingressos molt superiors als que generen altres lligues europees.

La Premier League del Regne Unit genera 86 euros per ciutadà britànic; a Itàlia, la Sèrie A i Sèrie B registren 52 euros; 46 euros la Bundesliga per cada alemany i a la cua se situen les competicions franceses Lligui-1 i Lligui 2 que reporten 34 euros per cada ciutadà francès.

Aquesta rendibilitat de LaLiga ve motivada per l’increment dels ingressos per drets audioviduales que han augmentat un 21% des que en 2015 s’iniciés la comercialització conjunta. En l’últim ‘tendir’ el futbol professional espanyol i la seva gestora, presideixi per Javier Tebes, han aconseguit elevar un 1% més el valor dels drets audiovisuals per al període 2022-2025, pesi a l’impacte de la pandèmia també en aquest sector.

Aquesta última subhasta que ha donat entrada a l’operador DAZN, que ha comprat cinc partits per jornada, ha suposat a més reduir les barreres d’accés a les retransmissions dels partits sense baixar el preu dels drets.

L’entrada de la plataforma global líder de ‘streaming’ en la retransmissió del futbol professional espanyol suposa a més una oportunitat per a arribar a un públic més jove, la qual cosa unit a la lluita contra la pirateria afegeix a la competició de lliga una base potencial de dos milions de nous clients.

L’èxit de la comercialització dels drets audiovisuals per part de LaLiga contrasta amb els resultats a la baixa dels seus homòlegs europeus. La Premier, per exemple, va perdre un 8% del valor dels seus drets en el seu últim concurs i es va veure obligada l’any passat a estendre els acords ja signats fins a la temporada 2024-2025 per a no baixar encara més els preus.

La Bundesliga alemanya també ha vist decréixer els seus ingressos televisius un 5% fins a 2025, mateix percentatge que perd la Sèrie A a Itàlia fins a 2024. En el cas de la Lligui-1 i la Lligui-2 francesa la seva gestió de la pandèmia li ha sortit cara, ja va haver d’ajustar un 33% el preu dels drets audiovisuals després de suspendre per complet la temporada en 2020 i ha hagut de rebaixar un 4% més el preu dels drets en un concurs en plena crisi de la covid 19.

És precisament la capacitat de generar majors ingressos per habitant la que reforça el posicionament de LaLiga com la competició que major recorregut té en l’escenari internacional, la qual cosa fa que sigui la competició més atractiva per als inversors pel seu potencial de revaloració.