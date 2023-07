LaLiga és la competició esportiva més seguida a les xarxes

La popularitat de LaLiga al voltant del món continua creixent i, segons un comunicat de la patronal del futbol espanyol, la competició ha aconseguit la fita de “superar els 200 milions de seguidors en les 16 plataformes digitals en 20 idiomes diferents en les quals opera, amb un creixement mitjà d’1,4 milions de seguidors per setmana aquesta temporada”.

Aquesta xifra la situa com el campionat futbolístic a escala global amb més fans en xarxes socials entre les grans lligues de tot el planeta. Aquesta fita arriba en un moment en el qual LaLiga s’endinsa en una nova era de la mà d’EA Sports, el nou espònsor titular de la competició que marcarà una nova manera de viure LaLiga.

D’acord amb les xifres facilitades per LaLiga, aquesta última temporada ha guanyat 40,8 milions de ‘followers’, aconseguint un total de més de 200 milions. Un creixement en popularitat que li ha valgut per a batre a la Premier League, que en aquest cas es queda amb 192,8 milions de fans en xarxes socials, i que també ha experimentat un creixement menor, en augmentar en 33,1 milions els nous seguidors dels seus perfils en totes les seves plataformes.

Ja molt lluny de les xifres aconseguides per LaLiga i la Premier League es troba la Bundesliga, amb més de 38,4 milions de seguidors i amb un creixement de només 5,8 milions de fans en l’última temporada, mentre que la Lligui 1 francesa experimenta una pujada de 9,8 milions de seguidors fins a aconseguir els 31,5 milions de followers. Per part seva, la Sèrie A italiana tanca el rànquing amb 28,6 milions de fans i una pujada 5,9 milions de nous seguidors respecte a l’últim any.

Plataformes

L’estratègia digital de LaLiga posada en marxa des de l’arribada a la presidència de Javier Tebes està donant els seus fruits i permet a la competició espanyola tenir presència en les principals plataformes socials de tot el món.

En el comunicat LaLiga indica que té perfils oberts “en 16 plataformes entre els quals s’inclouen: 12 perfils en Twitter, 3 en Line, 2 en Instagram, 2 en TikTok i 2 en Facebook en els quals es comunica en un total de 20 idiomes (espanyol, anglès, francès, portuguès, àrab, xinès, japonès, hindi, hinglish, bengali, turc, tailandès, bahasa, rus, hebreu, vietnamita, lingala, wolof, swahili, anglès pidgin)”.

D’altra banda, LaLiga també té una forta presència en TikTok, una de les xarxes socials més populars entre el públic més jove, i és especialment valuosa per la seva “destacable capacitat d’atracció” d’aquest target, un dels més importants per a la competició espanyola.

Així mateix, LaLiga ha estat la primera competició futbolística europea a obrir un programa específic per a TikTok anomenat “Play LaLiga” i un canal de Twitch, una altra de les xarxes del moment.

LaLiga Impuls

La patronal també ha posat en valor que l’estratègia digital estimulada per la posada en marxa de la iniciativa LaLiga Impuls gràcies als fons CVC, dona suport a “el creixement digital dels clubs amb excel·lents resultats. Els seguidors dels clubs s’han disparat, multiplicant el seu ritme de creixement per 9 des de principis de temporada”.

En paraules d’Alfredo Bermejo, director d’Estratègia Digital de LaLiga “aquesta dada marca un abans i un després per a LaLiga, ja que som la primera de les lligues de futbol a aconseguir aquesta xifra” i assegura que “la creativitat i els continguts atractius, adaptats a les tendències digitals, són la clau darrere d’aquest èxit. A més, l’adaptació dels continguts als diferents formats, països i públics està sent clau per a arribar a una audiència cada vegada més àmplia”.