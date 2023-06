LaLiga serà la competició que més creixerà en ingressos la temporada 23/24

El futbol europeu recupera el seu nivell d’ingressos previs a la pandèmia, i fins i tot els supera, afermant així un creixement del 10,3% durant la temporada 21/22 i aconseguint els 17.200 milions d’euros, segons l’informe ‘Annual Review of Football Finance 2023’ de Deloitte.

Un estudi que situa a LALIGA com la segona competició del continent pel que fa a facturació després de la Premier League, que torna a liderar la classificació per ingressos monetaris a Europa amb 6.442 milions d’euros.

No obstant això, l’organització dirigida per Javier Tebes aconsegueix 3.277 milions en ingressos, incrementant així un 11% respecte a la 20/21, i avantatja a competicions com la Bundesliga alemanya, que arriba als 3.100 milions i un creixement del 5%.

A més, també supera a la Sèrie A italiana, que aconsegueix els 2.400 milions d’ingressos, malgrat ser l’única que ha experimentat una reculada d’un 7% en els seus ingressos en comparació amb la temporada passada. Per part seva, la Lligui 1, la competició que acull a clubs com el PSG, reflecteix un augment del 26% i 2.000 milions d’euros gràcies als seus acords comercials.

Rècord d’ingressos

Aquest mateix informe de Deloitte indica que LALIGA batrà rècords de facturació la pròxima temporada pels seus nous acords comercials i els drets de televisió. De fet, serà la competició d’Europa amb la major projecció de creixement en aquest àmbit, ja que aconseguirà els 3.400 milions d’euros, un 3% més que en la 2022/23. Un creixement que és dos punts major que el previst per la consultora per a la Premier, a la qual només adjudica un 1%.

En canvi, la resta de competicions a Europa no té unes estimacions tan falagueres, ja que totes les altres, excepte l’espanyola i anglesa, experimentaran una reculada en els seus ingressos. La més afectada serà la Sèrie A italiana, amb un descens d’un 6%, mentre que la Bundesliga tindrà una baixada del 3% i la Lligui 1 de França un 2,4%.

L’entrada com title sponsor d’EA Sports, que reportarà 30 milions per cadascuna de les cinc temporades de l’acord amb la companyia de videojocs, així com també una partida de drets televisius valorada en uns 1.800 milions d’euros entre els operadors Movistar, DAZN i Mediapro, consoliden la senda de creixement per ingressos de LALIGA.

L’estudi a més destaca el desig de LALIGA de fer un salt de qualitat pel que fa a les emissions televisives per a “tenir un major control sobre la qualitat i la narrativa de les retransmissions” dels partits de la competició espanyola.