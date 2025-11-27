LALIGA celebra deu anys de presència esportiva i social en Àfrica

LALIGA va celebrar a Johannesburg, Sud-àfrica, el desè aniversari de l’inici de la seva activitat institucional en el continent africà. L’acte commemoratiu va reunir autoritats sud-africanes, representants de clubs i institucions, organitzacions socials així com el president de LALIGA, Javier Tebes, el managing director de LALIGA Àfrica, Trésor Penku, i l’ambaixador d’Espanya a Sud-àfrica, José Manuel Pascual García, entre altres.
La jornada va ser organitzada al costat de MultiChoice, el major grup d’entreteniment audiovisual del continent, i SuperSport, la seva plataforma esportiva líder i principal finestra a través de la qual LALIGA arriba a milions d’aficionats africans. Fa deu anys, LALIGA va inaugurar la seva oficina a Johannesburg amb un propòsit clar: acostar-se als aficionats africans, establir relacions amb institucions locals, impulsar acords de col·laboració amb clubs, desenvolupar projectes socials i contribuir al fet que la marca LALIGA tingués una presència internacional encara més sòlida.
Aquesta missió s’ha reforçat també gràcies al treball dels delegats de LALIGA en països com Nigèria, Angola, Camerun o Costa d’Ivori, que han permès un coneixement profund de l’ecosistema futbolístic africà. Aquesta seu forma part de la xarxa internacional d’oficines de LALIGA, present també en mercats estratègics com la Xina, Unió dels Emirats Àrabs, Singapur o els Estats Units.
Integrades en aquesta visió, les paraules de Javier Tebes reflecteixen el compromís de l’organització amb Àfrica: “estem molt orgullosos del camí recorregut, representa vides transformades, oportunitats creades i comunitats enfortides a través del futbol”. Per part seva, Trésor Penku va subratllar “Àfrica està plena de talent i potencial. Parlem d’un soci estratègic per a LALIGA, i continuarem apostant per impulsar el seu ecosistema futbolístic, reforçar la formació i promoure noves oportunitats per a joves i dones, a més de continuar combatent el frau audiovisual”.
Al llarg d’aquests deu anys, els programes impulsats per LALIGA han tingut impacte en més de 3.000 joves i entrenadors en diferents països de la regió. A més, destaquen projectes com La Lligui d’Égalité, impulsada per FUNDACIÓ LALIGA, que va desenvolupar la primera lliga de futbol per a nenes a Camerun i que s’ha activat també a Kenya i Sud-àfrica (Mzansi Equality League) o el Next Gen Draft, iniciativa emmarcada en el programa social d’EA SPORTS, que busca detectar i desenvolupar talent jove a tot el món, fomentant el compromís amb la comunitat a través dels valors del futbol. LALIGA compta també amb projectes soci esportius al Marroc i ha llançat campanyes inclusives a Nigèria, el Senegal i Tanzània.
La col·laboració amb clubs i institucions africanes ha estat un pilar essencial en aquesta dècada, amb acords per a enfortir estructures tècniques, esportives i comercials en entitats com Yanga SC (Tanzània) o Petro de Luanda (Angola), així com aliances amb COSAFA (Council of Southern Africa Football Associations) i SAFA (South African Football Association), que han contribuït a impulsar un ecosistema futbolístic més professional i cohesionat. El creixement de l’audiència també ha estat significatiu, gràcies a partners audiovisuals LALIGA s’emet avui en tot el continent consolidant un seguiment que combina abast televisiu amb una activació constant sobre el terreny. Esdeveniments locals, festivals i tornejos han reunit a més de 20.000 aficionats en ciutats com Lagos, Johannesburg, Luanda, Nairobi, Yaoundé o Abidjan, mentre que la comunitat digital de LALIGA a Àfrica supera ja els 12,8 milions de seguidors en xarxes socials. A més, el SPORTY LALIGA MVP, que reconeix cada temporada al jugador africà més destacat de la competició, s’ha convertit en un símbol del vincle entre LALIGA i el talent del continent.
La celebració del desè aniversari marca ara l’inici d’una nova etapa per a LALIGA a Àfrica, centrada en continuar impulsant el talent local, reforçar el futbol femení, consolidar aliances institucionals, innovar en l’experiència de l’aficionat i avançar cap a un ecosistema esportiu més professional, inclusiu i connectat.
LALIGA va celebrar a Johannesburg, Sud-àfrica, el desè aniversari de l’inici de la seva activitat institucional en el continent africà. L’acte commemoratiu va reunir autoritats sud-africanes, representants de clubs i institucions, organitzacions socials així com el president de LALIGA, Javier Tebes, el managing director de LALIGA Àfrica, Trésor Penku, i l’ambaixador d’Espanya a Sud-àfrica, José Manuel Pascual García, entre altres.