LaLiga avança posicions en el rànquing BrandZ

LaLiga es posiciona en el lloc número 12 en l’última edició del rànquing BrandZ elaborat per Kantar que analitza les 30 marques més valuoses d’Espanya. Això suposa una pujada de tres llocs respecte al mateix llistat del 2022, any en què també es va posicionar com la primera organització esportiva i d’entreteniment en aquest llistat.

LaLiga ha incrementat en l’últim any el seu valor en un 1,3%, mentre que el conjunt general del rànquing ha registrat una baixada del 9% en valor, fins als 89.100 milions de dòlars. Un descens provocat pels esdeveniments que van colpejar el món l’any passat, principalment per la guerra d’Ucraïna i les seves conseqüències com la pujada de matèries primeres i preus de l’energia, al que s’ha sumat una inflació generalitzada, que a Espanya s’afegeix a un PIB que no acaba de recuperar els nivells previs a la pandèmia.

Aquesta edició torna a estar liderada per Zara com la marca més valuosa, amb 18.856 milions de dòlars; la segona posició tampoc canvia d’amo amb Movistar amb 16.167 milions de dòlars, mentre que Iberdrola ocupa el tercer lloc, amb 8.186 milions de dòlars, sent la primera energètica del llistat.

Kantar BrandZ és l’únic rànquing a nivell global que realitza un mesurament de les marques més valuoses tenint en compte tant els resultats financers de cada marca com la valoració que fan els consumidors del seu equity.