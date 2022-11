LaLiga arriba a l’aturada del Mundial amb rècord d’assistència als estadis￼

LaLiga arriba a l’aturada del Mundial amb una gran afluència als estadis i després de l’eliminació de totes les restriccions per la pandèmia de COVID-19 els aficionats han marcat un rècord d’assistència que supera en un 3% el registrat en la temporada precovid, la qual cosa suposa una mitjana de 29.514 espectadors per trobada.

En total, fins a la jornada 14 de LaLiga Santader, 4,1 milions de persones van assistir als estadis dels clubs que participen en aquesta competició, 127.000 més que en aquest mateix tram de la campanya 2019-2020, segons dades recollides per 2Playbook Intelligence. Això es tradueix en una ocupació mitjana de fins a un 77%, amb dotze clubs que superen el 80% en les jornades disputades fins al moment, paralitzades ara per la celebració del Mundial de Qatar.

Els seguidors del Rayo Vallecano han estat els més assidus als partits del seu equip, aconseguint posicionar-lo com el club amb més percentatge de públic, un 86,1% (12.482 espectadors per partit com a local). La segona posició és per al FC Barcelona, que s’ha vist abrigallat per 83.194 espectadors per partit, la major xifra de tota la competició, millorant en onze punts les dades registrades abans del Covid.

No obstant això, és especialment cridaner que cap club dels quals ocupa en aquest moment cap dels cinc primers llocs de LaLiga Santander es troba entre els més visitats pels aficionats, ja que, després del Raig, es troba el Reial Betis (84,8%) i el València CF (83,9%), amb 51.491 assistents i 41.481 assistents, respectivament.

També destaca el Sevilla F.C, que, pesi al sot esportiu pel qual està passant, els seus seguidors no deixen d’acudir a animar al seu equip al Ramón Sánchez Pizjuán, millorant també les xifres prèvies al tancament per la pandèmia. Una època en la qual el club sevillà liderava percentualment el ràtio d’assistència, però que en aquesta temporada, malgrat l’augment d’espectadors, se situa en cinquè lloc, empatat amb l’FC Barcelona, una dada que reflecteix l’interès del públic per la volta als camps que bat tots els rècords. De fet, a tancament de 2019-2020 només cinc clubs superaven el 80% d’ocupació mitjana, menys de la meitat que en l’actualitat.

La reforma d’alguns estadis, possible gràcies a la injecció de fons després de l’acord amb CVC amb LaLiga Impuls, també ha impulsat aquest augment d’assistència, com el cas de la Reial Societat i l’Osasuna, que han sumat 1.952 espectadors i 3.585 espectadors, de mitjana, fins a comptar amb 32.580 assistents i 19.156 assistents en cada partit a casa. Aquestes dades confirmen a la competició espanyola com una de les més importants del futbol a nivell mundial.