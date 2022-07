LaLiga aconsegueix una sentència contra un servei de futbol pirata

LaLiga ha aconseguit aquesta setmana una altra sentència condemnatòria contra la pàgina web ‘iptvplaystar.com’, a través de la qual es comercialitzava un de televisió a través de IPTV, proporcionant ‘llestes M3U’, les quals permetien als clients accedir al visionat de continguts protegits, mancant de l’autorització o llicència per part dels seus legítims titulars.

Segons va informar aquest dimecres, el Jutjat penal nº13 de Madrid va celebrar la vista pel judici oral enfront de l’administrador de la pàgina web ‘iptvplaystar.com’, en la qual l’acusat ha reconegut els fets imputats i s’ha conformat amb l’acusació, havent estat condemnat per delictes del Codi Penal contra el mercat i els consumidors (article 286) i contra la propietat intel·lectual (article 270).

En concret, la sentència li condemna a la pena de presó d’un any i sis mesos i a la pena de multa de 16 mesos a raó d’una quota diària de 5 euros, amb responsabilitat penal subsidiària d’un dia de privació de llibertat per cada dues quotes no satisfetes.

Igualment, a més d’eliminar-se l’accés a les pàgines web relacionades en els fets, l’administrador ha estat condemnat a la inhabilitació especial per a realitzar qualsevol tipus d’activitat relacionada amb la creació i gestió de pàgines web i amb l’administració servidors i hosting, i venda de productes electrònics durant el temps de la condemna.

Finalment, l’acusat haurà d’indemnitzar a LaLiga i a Mediapro en la quantia de 5.436,68 euros i se li imposen les costes en la quantia 1800 euros.

Acte pioner

LaLiga va destacar que aquesta sentència se suma a les mesures cautelars que fa unes setmanes va dictar el Jutjat de Primera Instància i Instrucció Núm. 1 de Cieza contra una coneguda app, que també proporcionava l’accés a futbol pirata a través de “llistes m3u”, en un acte pioner i innovador de gran transcendència per als titulars de drets de propietat intel·lectual en general i per a LaLiga en particular,

En concret, el Jutjat va acordar: la retirada de l’aplicació de les botigues virtuals o “stores” dels principals subministradors d’aplicacions mòbils; inhabilitar o impedir als usuaris dels seus “stores” que haguessin descarregat l’APP l’accés a l’aplicació; i cessar de manera immediata en l’abonament de les comissions reportades per les descàrregues de la versió de pagament de l’aplicació.

L’acte, després d’un recurs previ interposat per LaLiga, també va establir l’abonament per part dels administradors de l’app dels rendiments generats per la publicitat en l’aplicació, si n’hi hagués.

Per això, considera que aquesta resolució judicial suposa un pas “transcendental” per a la protecció dels drets dels titulars de continguts de propietat intel·lectual, “així com per a impedir la continuació dels efectes delictius i el lucre dels responsables de les conductes punibles”.