LALIGA aconsegueix un increment del 15% en l’adjudicació dels drets de la Copa del Rei a RTVE

LALIGA ha tancat amb èxit la primera adjudicació del nou cicle de drets audiovisuals de la Copa del Rei a Espanya, corresponent a les temporades 2025-2026 i 2026-2027, aconseguint d’entrada un increment del 15% en el valor respecte al període anterior. El resultat és especialment significatiu tenint en compte que l’organització a penes ha tingut marge per a desenvolupar plenament la seva estratègia de comercialització, la qual cosa anticipa un potencial de creixement encara major en pròximes fases.
L’Òrgan de Control de la Gestió dels Drets Audiovisuals de LALIGA ha adjudicat a RTVE el Lot 1, Opció A, que inclou els drets d’emissió i explotació audiovisual en canals de pagament o en obert de fins a 116 partits de la competició exceptuant la fase prèvia i la final, en directe i en exclusiva.
La resta dels lots (fase prèvia, resums i HORECA) s’han comercialitzat en règim de no exclusivitat, l’RFEF estimava fa uns mesos una possible revaloració de la Copa del Rei de fins a 5 milions, xifra que podria fins i tot superar-se després d’aquesta primera fase d’adjudicació.
Seguint el Reial decret 5/2015, i a petició de la RFEF, LALIGA va assumir la tasca de comercialitzar els drets audiovisuals de la Copa del Rei, a excepció de la final, procediment el termini de presentació del qual d’ofertes va finalitzar aquest dimecres. L’òrgan de control de LALIGA va avaluar les propostes i va adjudicar el lot principal a RTVE.
Segons el comunicat de LALIGA “el treball conjunt entre la Real Federació Espanyola de Futbol i LALIGA demostra que la col·laboració i la visió compartida són el camí per a continuar fent més gran, competitiu i atractiu el nostre esport, dins i fora de les nostres fronteres”.
La Copa del Rei, la competició més antiga del futbol espanyol, manté així el seu atractiu nacional i internacional, amb un model de comercialització que es consolida i que LALIGA preveu continuar enfortint en els pròxims mesos.