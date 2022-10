LaLiga aconsegueix embargar al grup beIN, propietat d’Al Khelaïfi

La patronal de futbol professional espanyol, en la seva lluita per la defensa dels interessos dels clubs espanyols, ha aconseguit una nova victòria en aconseguir que el jutjat de Primera Instància número 6 de Madrid hagi dictat una mesura cautelar per la qual decreta un embargament preventiu de béns contra el grup de Qatar beIN, posseïdor de la titularitat de les retransmissions de la competició espanyola a Orient Mitjà, Nord d’Àfrica i Sud-est Asiàtic, a més de França i Mònaco i en països asiàtics com Singapur, Malàisia, Filipines o Hong Kong, com també a Nova Zelanda, i el president dels qual és Al Khelaïfi, que dirigeix també el club de futbol PSG.

Segons el jutjat, l’argument principal per a la presa d’aquesta decisió, contra la qual no cap recurs, és el risc que la companyia repatriï els seus fons a Qatar i no es pugui realitzar el cobrament del deute, que ascendeix a 50,69 milions d’euros, dels quals el conglomerat de Qatar ha abonat ja 10 milions.

L’acord establia que beIN pagaria un 33% del contracte de 2022-2023 abans del 15 d’agost, és a dir, uns 41,25 milions d’euros; una altra filial del grup no va pagar 9,41 milions. A més, la competició demana una mica més de 36.000 euros en interessos de demora pels retards en el pagament de les factures dels drets a França i Mònaco.

En declaracions a ‘The New York Times’, el president de LaLiga, Javier Tebas, ha rebutjat l’argument de beIN conforme estava sofrint problemes econòmics, màximament quan és propietat d’un emirat que ha demostrat disposar de fons gairebé il·limitats i estar disposat a assumir importants pèrdues econòmiques per a defensar la seva posició d’influència en l’esport. Així mateix, posa de manifest la seva sospita davant la possibilitat que aquests impagaments siguin una forma de pressió per a intentar frenar les accions interposades contra el club estat que presideix, el PSG, que atempta contra la sostenibilitat econòmica del futbol europeu i posa en perill la competitivitat dels altres clubs.

Al Khelaïfi no sols compagina aquests dos alts càrrecs en beIN i el PSG, sinó que també presideix l’Associació de Clubs Europeus (ECA) i és membre del Comitè Executiu de la UEFA, unes responsabilitats que podrien suposar un conflicte d’interessos i una situació de greuge comparatiu per a la resta de clubs, que dificultaria el correcte desenvolupament de les competicions europees.

LaLiga ja va bregar mesos enrere amb un altre operador que no estava fent front als pagaments. Al juliol va ser amb Super Sports Mitjana a la Xina, també amb un deute pendent de 50 milions d’euros, que LaLiga confiava a recuperar amb els avals que van prestar els propietaris de la plataforma. La competició va cobrar 708,4 milions d’euros pels seus drets audiovisuals internacionals en 2020-2021.