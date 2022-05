L’Alabès, un model de gestió esportiva únic a Europa malgrat el descens

A cada final de temporada de LaLiga es veuen les dues cares d’una mateixa moneda: la celebració per part d’aquells que aconsegueixen pujar a la màxima categoria, i la derrota d’aquells que no han pogut mantenir la seva posició en la millor lliga del món. Encara que enguany encara no se sap qui seran els afortunats, la decepció ja ha arribat a tres ciutats espanyoles: Vitòria, Granada i València.

El cas dels bascos és potser el més dolorós, per ser l’equip dels descendits enguany que més temps portava en la categoria reina sense alts i baixos. Concretament, sis anys ininterromputs, la major ratxa en Primera en els seus 101 anys d’història. Una època que va començar en 2016 i que ha estat el resultat del treball d’una nova directiva, encapçalada per Josean Querejeta, que va agafar les regnes en 2011 i que ha dotat al club d’una estabilitat i una estructura que permet, després d’aquest descens, que el conjunt blanc-i-blau no corri cap risc de desaparició com en ocasions anteriors.

I és que les dades parlen per si sols. Quan l’actual directiva es va fer càrrec del club els comptes llançaven un patrimoni negatiu de 9 milions d’euros, mentre que avui dia es troben amb 15 milions d’euros de patrimoni en positiu. Aquestes xifres són fruit d’una estratègia consolidada sobre diferents pilars, com l’increment de la massa social, enfortint la relació entre l’afició i el club, i, per tant, el nombre d’abonats.

A més, s’han desenvolupat altres segments com la fundació de l’equip femení, ja consolidat en la seva competició, així com la inversió en la pedrera com una aposta de futur, en la qual en l’actualitat hi ha major nombre d’internacionals que mai, i on ja s’estan veient els resultats com, per exemple, la consecució del campionat nacional per part del Juvenil B per primera vegada en la seva història.

Aquests avanços cobren especial rellevància en el context en el qual ha de desenvolupar-se l’Alabès. Un entorn altament competitiu amb altres equips com la Reial Societat i l’Athletic de Bilbao, els quals compten amb un gran arrelament social i un fort suport institucional. Per això, un altre repte de l’equip que presideix Alfonso Fernández de Trocóniz és desenvolupar un projecte que aconsegueixi generar nous ingressos al voltant del club que permetin augmentar els pressupostos per a poder competir en primera línia.

Aquest pla de futur s’està materialitzant ja en diferents projectes que han posicionat al Baskonia Alabès com un referent internacional. Com el centre esportiu Ibaia, que permetrà atreure esportistes i equips de totes les parts del món per a realitzar concentracions. Ara mateix compta amb 14 jugadors internacionals masculins i 6 femenines. Una altra de les inversions destacades són l’adquisició del club croat de primera divisió, el NK Istra 1961, que suposa una aposta per nous talents i el valor actual dels quals ja supera la inversió realitzada en ell.

Encara que, sens dubte, el projecte més ambiciós per la seva envergadura i el seu retorn a la ciutat i al País Basc, és la Universitat Euneiz. Un campus universitari vinculat a l’esport, la salut i les noves tecnologies, que situarà a Vitòria-Gasteiz com un referent en formació internacionalització i I+D+i. El caràcter estratègic i assequible d’aquest projecte es reflecteix en què en els últims sis anys la inversió realitzada en ell no aconsegueix encara el 0,20% del pressupost estimat. La projecció d’èxit d’aquest concepte es comprova veient com altres clubs espanyols estan apostant per un format similar per a impulsar els seus projectes esportius.

D’altra banda, està el futur centre d’oci esportiu BAKH, unes instal·lacions que contemplen l’ampliació d’espais fitness i del Club Social, coberta de piscines exteriors i pistes de pàdel, així com la construcció d’un nou restaurant. Una infraestructura el valor de la qual és més major que quan l’Alabès va assumir el 50% del projecte, la qual cosa suposa que no s’ha devaluat ni un euro dels ja invertits.

Aquest model de gestió esportiva té com a premissa fonamental l’expansió internacional, l’objectiu final de la qual és equiparar l’Alabès a altres equips de major capacitat a través d’ingressos diversificats, com la seva línia de consultoria de gestió esportiva, on ofereixen assessoria a altres clubs per a ajudar-los a potenciar els seus projectes esportius i empresarials, optimitzant així el desenvolupament d’àrees com el màrqueting, patrocinis, ticketing, hospitality o experiències de client.

Es tracta d’un model únic a Europa i que cada vegada es començarà a veure més en equips de tota índole. De fet, el Manchester City també està desenvolupant un projecte molt semblant. Per tant, més enllà dels èxits o fracassos esportius, l’Alabès té dissenyada una fulla ruta clara i enfocada a potenciar la competitivitat i la generació d’ingressos a la seva regió.