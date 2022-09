L’Alabès comptarà de nou amb la marca local LEA com a patrocinadora

L’Esportiu Alabès comptarà de nou amb la marca local LLEGEIXI com a patrocinador principal, segons va informar aquest dilluns el club de futbol. Així, el club i l’empresa, tots dos vitorians, tornen a aliar-se després d’una reeixida col·laboració en la campanya 2016-17, especialment recordada en l’equip ja que va ser la temporada en la qual el club va jugar la final de la Copa del Rei.

A través d’aquest acord, els jugadors de l’Esportiu Alabès lluiran durant tota la present temporada en la seva samarreta el logotip de LEA, una companyia alabesa dedicada a productes d’afaitat i higiene personal. Aquesta col·laboració té un especial valor ja que es tracta de dues entitats vitorianes, grans emblemes i senyals d’identitat de la ciutat.

Félix Lascaray, CEO de LEA va mostrar la seva satisfacció per tornar a patrocinar a l’Esportiu Alabès “sumar amb els de casa és sempre un honor i un plaer, i més quan en l’última ocasió que vam anar de bracet vam mostrar el bon fer dels vitorians i alabesos en tota una final de Copa del Rei”.

Per a Lascaray, hereu d’una tradició empresarial familiar lligada a l’èxit des de 1823, “l’Esportiu Alabès és una de les banderes de la nostra capital, com també ho és la nostra marca LEA, senyal d’identitat d’un territori industrial, emprenedor i que busca l’expansió per al benefici de tots”.

Per la seva part Haritz Kerejeta, CEO del Grup Baskonia-Alabès, dona suport a la fortalesa d’una aliança “que procedeix d’una tradició local d’emprenedoria, que per la proximitat sap i reconeix els valors de l’Esportiu Alabès i que, en la seva última etapa junts, va aconseguir cotes d’èxit impensables per a un club com el nostre”.

Segons Kerejeta, “aquest patrocini té un component econòmic però, sobretot, té un caire sentimental que ens reuneix amb les nostres arrels, ens lliga al territori més encara i ens genera una il·lusió especial per sumar entre dues signatures tan arrelades i volgudes a Vitòria i a Àlaba”.