L’ACCO arxiva el cas sobre indicis d’il·legalitat del motosharing de Barcelona

L’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) tanca les diligències obertes després de la denúncia per part de l’empresa Cityscoot i la Gerència de Mobilitat i Infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona en la qual acusaven quatre operadors (Oiz, Iberscot, Tucycle i Avant), integrats en l’app de Reby, de dur a terme una pràctica concertada prohibida en l’article 1 de la Llei de la Competència (LDC) i de pertànyer a un mateix grup empresarial vulnerant, d’aquesta manera, la normativa municipal que regeix les llicències.

Segons l’informe que la ACCO va emetre i va traslladar als denunciants el març passat, l’ens afirma expressament que les irregularitats denunciades no constitueixen cap infracció de la competència (“no concorre en aquest cas el requisit de la bilateralitat de comportament exigit per l’aplicació de l’article 1 de la LDC (pg. 12, punt 5, “Segona”) i determina que els quatre operadors no pertanyen al mateix grup d’empreses.

La ACCO en l’informe assegura que són una “unitat econòmica”, un concepte diferent de “grup d’empreses”. El terme jurídic “unitat econòmica” de la legislació de defensa de la competència, analitzat per la ACCO, amb el terme legal “grup d’empreses” de l’article 42 del codi de comerç, al qual fa referència la regulació de l’Ajuntament, no són equiparables pel que el dictamen de la ACCO descarta que s’estigui cometent alguna irregularitat.

Per part seva, la ACCO va requerir informació a Reby per a esclarir la seva vinculació amb els operadors denunciats, al que l’empresa de ‘motosharing’ ja va manifestar que amb ells té acords signats com a proveïdor tecnològic (pel servei de plataforma) i també de compravenda de vehicles.

La integració en plataformes digitals és una pràctica habitual dins del sector per a facilitar l’experiència als usuaris. De fet, així ho fan també totes les empreses que operen en el mercat de moto sharing de Barcelona, Cooltra, Acciona, els qui també actuen de manera col·laborativa o interdependent amb altres empreses amb les quals mantenen acords i comparteixen usuaris en els mercats on operen (per exemple, amb Smou, del propi Ajuntament de Barcelona, o amb FreeNow, o amb Chipi).

Després de quatre mesos de la determinació de la ACCO, l’Ajuntament de Barcelona no ha revocat cap llicència ni s’han emprès noves accions legals contra aquestes empreses sobre la base del mateix fet.