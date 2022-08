L’abast regional del repartiment de fons de LaLiga Impuls potencia la competició

El projecte LaLiga Impuls celebra aquests dies el primer aniversari des de la seva aprovació en Assemblea General el passat 12 d’agost del passat any. L’aliança estratègica entre LaLiga i CVC, que ha permès injectar a la competició i els seus clubs 1.994 milions d’euros, ha suposat una embranzida històrica per al futbol espanyol en permetre a LaLiga i els seus clubs créixer globalment i avançar 20 anys en els seus processos de modernització.

LaLiga Impuls, que fins al moment ha desemborsat als clubs espanyols 908 milions d’euros dels 1.994 compromesos, una mica més del 50 per cent, estableix que els fons rebuts pels clubs tenen un caràcter finalista i que els equips es comprometen a destinar el 70% dels fons proporcionats (en total 1.264,7 milions d’euros) a la millora de les infraestructures esportives i el desenvolupament en el si dels clubs, mentre que fins al 15% (271 milions d’euros) pot destinar-se a la inscripció de jugadors i el mateix percentatge a la reducció de deute.

LaLiga Impuls va néixer com un acord estratègic integrador, equitatiu i democràtic, que no sols blinda la viabilitat econòmica de tots els Clubs del futbol espanyol, sinó que els obre un nou present i futur en permetre’ls avançar en el seu desenvolupament i transformació dues dècades.

En aquest sentit, la injecció de capital de 1.994 milions d’euros a repartir entre els clubs de LaLiga Santander i LaLiga Smartbank a través de LaLiga Impuls s’han segmentat a nivell regional per a la posada en marxa dels diferents Plans de Desenvolupament dels clubs, uns plans estratègics i de creixement amb visió a curt, mitjà i llarg termini que incorporen els projectes i iniciatives concretes a desenvolupar, i que han comptat amb la supervisió i aprovació de LaLiga com a pas previ i requisit indispensable per al lliurament dels fons.

En virtut d’aquest abast regional, Andalusia i Illes Canàries tindran 416.006.416 euros repartits entre els 8 clubs de primera i segona divisió: Sevilla FC, millora i remodelació de l’Estadi Sánchez-Pizjuán i de la Ciutat Esportiva; Granada CF, millora de remodelació de l’Estadi Nou Els Cármenes i millores estructurals a la Ciutat Esportiva; Reial Betis Balompié, millora i remodelació de l’Estadi Benito Villamarín i construcció de nova Ciutat Esportiva; Cadis CF, millora i remodelació de l’Estadi Nou Mirandilla i Ciutat Esportiva i projecte de ciutat tecnològica; UD Almería, millora i remodelació de l’estadi Jocs del Mediterrani i Ciutat Esportiva; Màlaga CF, millora i remodelació de l’estadi El Roserar i construcció de Ciutat Esportiva; UD Las Palmas, millora i remodelació de l’Estadi Gran Canària i ampliació de la Ciutat Esportiva, i millora i desenvolupament de PLayUD; i CD Tenerife, millora i remodelació de l’Estadi Heliodoro Rodríguez López i ampliació de la Ciutat Esportiva.

En la Comunitat de Madrid: 371.919.019 euros distribuïts entre els 6 equips madrilenys adherits a LaLiga Impuls: Club Atlètic de Madrid, construcció de la Ciutat de l’Esport, desenvolupament tecnològic, millora de l’experiència del fan i reforç de la internacionalització; Getafe CF, millora i remodelació de l’Estadi Alfonso Pérez i de la Ciutat Esportiva, i remodelació de la botiga oficial; Rayo Vallecano de Madrid, millora i remodelació del Estacio de Vallecas i de la Ciutat Esportiva; CD Leganés: Millora i remodelació de l’Estadi Municipal Butarque i de la Ciutat Esportiva i construcció de residència per a futbol basi; AD Alcorcón, millora i remodelació de l’Estadi Municipal de Santo Domingo i de la Ciutat Esportiva; i CF Fuenlabrada, remodelació de l’Estadi Fernando Torres i construcció de nova Ciutat Esportiva i residència per al futbol basi.

En Comunitat Valenciana, Illes Balears i Regió de Múrcia: 364.810.147 euros repartits en 6 clubs: València CF, construcció del Nou Mestalla i millora en Ciutat Esportiva; Vila-real CF, projecte de gran transformació de l’Estadi de la Ceràmica; Llevant UD, continuació de la remodelació de l’estadi Ciutat de València i nova Ciutat Esportiva de Natzaret; Elx CF, millora i conservació de l’Estadi Martínez Valero, compra de terrenys per a la Ciutat Esportiva i construcció d’una residència per a la pedrera; FC Cartagena, millora i remodelació de l’Estadi Municipal Cartagonova, recol·locació de botiga oficial, nous restaurants amb vista al camp i projecte de Ciutat Esportiva; i RCD Mallorca, reforma de l’Estadi Són Moix i millora i remodelació Ciutat Esportiva.

A País Basc i Navarra, 303.333.307 euros a repartir entre 5 clubs: Reial Societat de Futbol, millora i remodelació de l’Estadi Reale Sorra i ampliació de la Ciutat Esportiva; Esportiu Alabès, millora de l’estadi de l’Esportiu Alabès i ampliació de la Ciutat Esportiva; SD Eibar, millora i remodelació de l’Estadi Municipal de Ipurúa i construcció d’una nova Ciutat Esportiva; SD Amorebieta, millora i remodelació de l’Estadi Nou Urritxe i de la Ciutat Esportiva; i Club Atlètic Osasuna, millora i remodelació de l’Estadi El Sadar i recompra de part del terreny de la Ciutat Esportiva.

A Catalunya i Aragó, 153.836.706 euros a repartir entre 4 clubs: RCD Espanyol, millora i remodelació del RCDE Stadium, construcció d’una nova Ciutat Esportiva i d’un hotel temàtic; Girona FC, millora i remodelació de l’Estadi Municipal Montilivi i construcció d’una nova Ciutat Esportiva; Reial Saragossa, millora i remodelació de l’Estadi La Romareda i remodelació de la Ciutat Esportiva; i SD Osca, millora i remodelació de l’Estadi El Alcoraz, millora de l’experiència del fan i ampliació de la Ciutat Esportiva.

A Galícia i Astúries, 135.436.842 euros a distribuir entre 4 clubs: RC Cèltic de Vigo, millora i remodelació de l’Estadi de Balaídos, construcció de macro complex esportiu i projecte Galícia Sports 360; CD Lugo, millora i remodelació del Estacio Ángel Carro i de la Ciutat Esportiva i construcció d’una acadèmia per a futbol base; Real Sporting de Gijón, millora i remodelació de l’Estadi El Molinón i ampliació de la Ciutat Esportiva; i Real Oviedo CF, millora i remodelació de l’Estadi Carlos Tartiere.

A Castella i Lleó, 61.431.957 euros a repartir entre 4 clubs: Reial Valladolid CF, millora i remodelació de l’Estadi José Zorrilla i construcció de nova Ciutat Esportiva; CD Mirandés, millora i remodelació de l’Estadi de Anduva; Burgos CF, millora i remodelació de l’estadi El Cultivable, ampliació de la Ciutat Esportiva i construcció d’una residència; i SD Ponferradina, millora i remodelació de l’Estadi El Toralín i construcció de residència.