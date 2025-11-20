L’Abarset obre temporada elevant l’experiència d’après-ski amb oferta gastronòmica renovada

L’Abarset tornarà a encendre la seva característica llum el pròxim 29 de novembre, donant el tret de sortida a una nova temporada que reafirma el seu paper com a espai icònic de l’hivern andorrà, amb un cartell i una oferta gastronòmica renovats per a elevar l’experiència de l’après-ski.
“Desitjat pels amants de l’esquí, admirat pels apassionats de la música i buscat pels qui volen viure la muntanya amb un plus d’exclusivitat, l’après-ski de Grandvalira–El Tarter obre la temporada 2025–2026 amb un equilibri molt cuidat entre innovació, tradició i experiència sensorial”, va explicar aquest dimecres.
El cartell d’aquesta temporada reuneix de nou a DJs com Adam Beyer, Nina Kraviz, 2 Many DJs, Paco Osuna, Prenen i East End Dubs, un cartell que “confirma L’Abarset com un destí musical en plena altura. Les col·laboracions amb Brunch Electronik i Bresh, dues de les propostes més reconegudes de l’escena global, tornaran a convertir moltes tardes en autèntics rituals col·lectius a la terrassa i a la sala”.
Per als qui vulguin allargar la nit, L’After, el format de club reduït i d’aforament limitat, “continuarà oferint una experiència nocturna exclusiva fins a les dues de la matinada en dies seleccionats. Un concepte que ja s’ha consolidat com un dels secrets millor guardats per als qui desitgen continuar la festa en un entorn pròxim, cura i de gran qualitat sonora”.
GASTRONOMIA I MILLORES
“La nova temporada també consolida L’Abarset com un destí gastronòmic propi. El restaurant presenta una carta renovada gairebé per complet que respira muntanya, producte de temporada i tècnica contemporània. Les carns de primer nivell, el peix fresc seleccionat i una línia de postres reinventades conviuen en una proposta pensada per a seduir tant als qui prendran un vermut com als qui busquen un esmorzar o un sopar memorables”, va prosseguir.
A més, “el VIP, ja convertit en un espai de culte, eleva l’experiència amb una oferta finger food premium, detalls de servei molt cuidats i una atmosfera que permet gaudir de la música amb una proximitat privilegiada. Enguany incorpora també el pernil Maldonado tallat a mà, com a mostra del compromís per oferir productes d’altíssim nivell. La proposta es completa amb el retorn de la foodtruck de Goiko, que estrena un nou vehicle i continua oferint hamburgueses gurmet per als qui prefereixen un format ràpid però sense renunciar a la qualitat”.
Enguany s’ha intervingut en la façana del local amb nous tancaments de vidre que optimitzen l’acústica i contribueixen a minimitzar l’impacte sonor en l’entorn natural. “L’arquitectura orgànica i icònica de l’espai —més de 2.000 m² integrats en el paisatge de Grandvalira— continua sent un dels trets més admirats de L’Abarset, que converteix cada tarda en una combinació de calidesa, disseny i atmosfera de muntanya”.
La zona VIP, amb capacitat per a 170 persones i situada al costat de la cabina del DJ, “manté el seu estatus com un dels espais més sol·licitats del país. L’opció Backstage, disponible segons aforament, permet viure la música des del cor del recinte”. “Aquest nou capítol reafirma L’Abarset com un espai que no sols es visita: es desitja. I quan s’entra, es recorda”, va assegurar.