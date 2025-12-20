L’Abarset eleva l’experiència de l’après-ski aquest Nadal

L’Abarset afronta les festes de Nadal amb una programació especial que reforça el seu paper com a referent de l’après-ski als Pirineus. El local de moda del Pirineu presenta una agenda exclusiva que arrenca abans de Nadal amb dues dates destacades i que s’allargarà fins a inicis de gener amb una proposta continuada de DJ i festes que acompanyaran els dies d’esquí en un dels períodes més intensos de la temporada.
Segons ha informat, abans de les dates nadalenques, L’Abarset viurà un cap de setmana clau amb dues festes molt esperades. Aquest divendres el local acollirà la Bresh, una de les cites més reconegudes del calendari festiu actual, mentre que el dissabte 20 serà el torn de Bastian Bux, en una doble proposta que marcarà el ritme de les celebracions de Nadal.
A partir del 24 de desembre i fins al 3 de gener, L’Abarset desplegarà una programació continuada amb DJ de primer nivell. Durant aquests dies passaran pel seu escenari Lola Bozzano (26/12), Mélanie Ribbe (27/12), Les Castizos (28/12), The Trivute (29/12), DJ Oliver (30/12) i Anthony Godfather (31/12), mentre que el Brunch del 2 de gener i el 2 de gener consolidat dins de la programació del complex, amb 2manydjs marcant el tempo de la primera gran vesprada de l’any.
La nit de Cap d’Any també tindrà un protagonisme destacat a L’Abarset. Dimecres 31 de desembre, l’espai celebrarà l’après-ski de 16.00 h a 22.00 h amb Anthony Godfather, Patricia Mantovani i Eric Vëlycë, abans de donar pas, a partir de les 23.59 h, a L’After de Cap d’Any. Aquesta after-party es prolongarà fins a les 04.00 h amb una nova sessió d’Anthony Godfather i Eric Vëlycë, acompanyats per Taty Alzate i Tommy Riordan, oferint una proposta nocturna pensada per allargar la celebració i donar la benvinguda al nou any a la festa més desitjada del Pirineu.
Entre les cites, destaca especialment la festa del 29 de desembre amb The Trivute, que tindrà un caràcter solidari. La recaptació d’aquesta jornada es destinarà a impulsar la participació d’i&i Serveis, l’empresa d’inclusió sociolaboral de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, a fires i tallers especialitzats, reforçant així el compromís social de l’Abarset amb el territori.
Gastronomia
Coincidint amb les dates nadalenques, a partir del 28 de desembre, L’Abarset recupera el seu horari habitual de dilluns a diumenge, que es mantindrà fins a final de temporada. El restaurant de l’Abarset continuarà operant amb la seva proposta gastronòmica habitual durant totes les festes, amb servei de dinar i sopar diàriament. L’oferta es basa en una acurada selecció de producte de temporada i proximitat en elaboracions que combinen tradició i tècnica d’avantguarda. Davant l’alta afluència durant el període nadalenc, es recomana reservar amb antelació.
Amb aquesta programació especial, L’Abarset consolida Nadal com un dels moments clau de la temporada, combinant música, lleure i gastronomia “en un entorn màgic per viure les festes”.