L’Abarset acull a més de 25.000 visitants per Nadal i es consolida com a referent de l’après-ski

L’Abarset, el ‘peak après-ski’ del Pirineu situat en el sector El Tarter de Grandvalira, ha tancat la campanya de Nadal amb un balanç molt positiu, aconseguint un volum de més de 25.000 persones durant el període festiu i confirmant-se com l’espai de ‘après-*¡ski’ més destacat del sud d’Europa. En un context marcat per unes condicions de neu excepcionals i una elevada afluència a les pistes de Grandvalira, el local del Tarter ha estat un dels punts neuràlgics per a allargar l’experiència d’esquí més enllà de la jornada esportiva.
La programació de Nadal va arrencar amb moments especialment rellevants, com la primera Bresh de la temporada, celebrada el 19 de desembre, i s’ha estès fins a principis de gener amb una agenda continuada de festes i formats consolidats. Entre els moments més destacats, també figura el segon Brunch Electronik de la temporada, celebrat el 2 de gener, que va tornar a reunir un públic nombrós en una proposta plenament consolidada dins de l’univers L’Abarset.
Durant la campanya nadalenca, L’*Abarset ha comptat amb headliners de referència internacional com Melanie Ribbe, Anthony Godfather, DJ Oliver, Francisco Allendes i AJ Christou, situant el nivell artístic de la programació en una de les seves edicions més sòlides fins a la data. A aquesta proposta s’ha sumat la festa benèfica The TriVute, celebrada el 29 de desembre, una cita especial la recaptació de la qual s’ha destinat a impulsar la participació d’i&i Serveis, l’empresa d’inclusió sociolaboral de la Fundació Privada Nostra *Senyora de Meritxell, en fires i tallers especialitzats. La festa solidària ha superat els tres mil euros de recaptació, que es lliuraran pròximament.
El programa de Nit de cap d’any ha estat un altre dels grans moments de Nadal en L’Abarset. El 31 de desembre, el local va oferir un après-ski de 16.00 h a 22.00 h, abans de donar pas a L’After de Nit de cap d’any, de 00.00 h a 04.00 h, consolidant un format que permet allargar la celebració d’entrada del nou any. Aquesta proposta va rebre un gran acolliment per part del públic, que va donar la benvinguda a l’any com es mereix.
GASTRONOMIA
Paral·lelament, el restaurant de L’Abarset ha mantingut un alt nivell de reserves i comensals durant tota la campanya nadalenca, amb una valoració molt positiva per part del públic tant de l’experiència gastronòmica com de la vivència global del complex. La proposada culinària ha acompanyat l’activitat musical i el après-ski com a part d’una experiència integral a peu de pistes.
Tot això s’ha produït en un entorn immillorable com és *Grandvalira, que durant aquest Nadal ha registrat unes condicions de neu excel·lents, amb més de 190 quilòmetres esquiables de mitjana, gruixos que han aconseguit fins als 80 centímetres i diverses nevades al llarg del període festiu, amb més per arribar. Unes condicions que han permès oferir una de les millors experiències esquiables dels últims anys i que han convertit aquest hivern en un inici de temporada especialment positiu.
Després de l’èxit de Nadal, L’Abarset afrontarà les pròximes setmanes amb una agenda que manté el pols de la temporada amb artistes destacats de l’escena actual. Aquest mateix dissabte, 10 de gener, Rendher farà vibrar el local del Tarter abans del cap de setmana Now Here, en el qual referents com Paco Osuna, Joella Jackson, Iglesias, Chris Di Perri i Gruuvelement’s marcaran els tempos que s’allargaran el dissabte 17 fins a L’After. El calendari continuarà amb la segona Bresh de la temporada, el 23 de gener, i Prenen i Arxip el 24 de gener, per a tancar amb Kiko Navarro i Silvie Lotus amb Favorit l’últim cap de setmana del mes.
Amb aquest balanç, L’*Abarset tanca la campanya de Nadal reafirmant-se com un espai clau dins de l’ecosistema d’oci en el món de l’esquí, on música i gastronomia se sumen per a oferir una experiència exclusiva i allargar les jornades d’esquí en un entorn únic. Durant el mes de gener, el mític local obre les seves portes cada dia per a esprémer al màxim els dies de neu.