L’Abarset accelera cap a un final de temporada amb un ‘line-up’ ple de grans noms

L’Abarset arrenca la recta final de la temporada d’hivern amb una programació que manté el nivell artístic i experiencial que ha definit aquest curs. Després d’haver superat els 50.000 visitants aquest hivern i un Nadal que va reunir més de 25.000 visitants, el ‘Peak of après-ski’ del Pirineu afronta els mesos de març i abril amb una agenda que combina grans noms, formats consolidats i propostes pensades per a allargar l’experiència a peu de pista.
En un hivern marcat per les abundants nevades i les excel·lents condicions de neu, L’Abarset ha reforçat el seu posicionament com a espai de referència en el qual viure la muntanya més enllà de l’esquí. La terrassa, la programació musical i la proposta gastronòmica han consolidat una experiència integral que combina esport, música i l’estil de vida propi de l’alta muntanya.
El mes arrenca el 6 de març amb El Paperot (16.00 hores–22.00 hores) i continuarà el 7 de març amb una de les cites més destacades del calendari, amb East End Dubs, acompanyat pels residents Edu_Art i Laeet, en una jornada que s’allargarà amb l’últim L’After de la temporada, el format club més exclusiu del local del Tarter per a allargar la jornada fins a les 2 de la matinada. El 13 de març serà el torn d’una nova edició de la Bresh, l’última d’un dels formats més recognoscibles de la temporada.
A partir del 14 de març s’activarà una promoció especial amb entrada a 20 euros amb copa inclosa, així com una modalitat ‘early entry’ de 18 euros amb copa per als qui accedeixin entre les 16.00 i les 18.00 hores. A més, els posseïdors del forfet de temporada de Grandvalira tindran accés gratuït i una oferta especial de dues copes per 20 euros.
Una oferta que es mantindrà la resta de dissabtes de març i que comptarà amb Patricia Mantovani i Edu_Art com a residents habituals, i amb Pole Position i Ale de Tuglie com a grans reclams en les vetllades en les quals la primavera s’allarga en El Tarter.
El mes d’abril mantindrà el nivell amb l’últim cap de setmana de la temporada. El 3 d’abril actuaran Wally Lopez i Eric Vëlycë, mentre que el 4 d’abril serà el torn de Chelina Manuhutu, acompanyada de Edu_Art i Laeet per als qui vulguin esprémer l’hivern fins als seus últims compassos.
Aquest tancament de temporada reforça el compromís de L’Abarset amb una programació de qualitat que connecta l’escena electrònica internacional amb un públic que viu la muntanya com una experiència completa.
Consolidació
La recta final arriba després d’un dels hiverns més sòlids del projecte. Les excel·lents condicions de neu, amb gruixos que superen els tres metres en cotes altes, sumades als més de 200 quilòmetres amb els quals compta el domini, operatius durant la major part de la temporada, han contribuït a consolidar el dinamisme de l’après-ski al Tarter.
De Nadal fins a Carnestoltes i la Copa del Món d’esquí alpí, L’Abarset ha mantingut una agenda amb caps de cartell internacionals convivint amb formats propis com a L’After i iniciatives solidàries que reforcen el vincle amb el territori. A més, la proposta gastronòmica del restaurant, amb una cuina basada en el producte de qualitat i pensada per a compartir, ha completat una experiència que va més enllà de la música.
Amb aquesta programació per a març i abril, L’Abarset inicia aquest tram final de temporada reafirmant-se com el punt de trobada on la muntanya es viu amb ritme, llum i identitat pròpies.