La vista un dels aspectes més crítics de l’envelliment per als espanyols

La vista és una de les qüestions més sensibles de l’envelliment per al 81% dels espanyols, només darrere de la memòria i la mobilitat, segons els resultats de l’enquesta ‘Alcon Eye On Cataract’, impulsada per Alcon, líder mundial en salut ocular.

Més de 7.000 persones han participat en aquest estudi, les dades del qual revelen que, després de sotmetre’s a una cirurgia de cataractes, el 51% dels espanyols sent que té la capacitat de veure com una persona 10 anys més jove i el 84% afirma que la seva qualitat de vida ha estat millorada.

Tot i demostrar els beneficis de la cirurgia, els resultats també assenyalen que hi ha un baix nivell de coneixement respecte a aquest tipus d’operacions i al seu desenvolupament. Mentre el 62% dels enquestats sap que amb la cirurgia s’implanta una lent a l’ull, només el 38% és conscient que hi ha diversos tipus de lents.

L’estudi d’Alcon ha comptat amb la participació de consumidors de 10 països diferents, tots majors de 50 anys. Entre la població enquestada, es trobaven persones que no patien cataractes o que van ser diagnosticades amb elles en els darrers cinc anys i pacients preoperats o que es trobaven en fase postoperatòria.

Tenir cura de la salut visual

Els resultats de l’enquesta subratllen la importància de tenir cura de la salut visual i, en particular, de comprendre els beneficis i les opcions que ofereix la cirurgia de cataractes. “Cal avançar en el coneixement per part de la població de les possibilitats de rehabilitació visual que ofereix la cirurgia de cataracta. Avui, aquesta cirurgia pot permetre una rehabilitació visual ràpida i, amb els models de lents intraoculars de què disposem, pot arribar a oferir una bona vista postoperatòria sense ulleres”, segons va explicar el president de la Societat Espanyola de Cirurgia Ocular Implanto-Refractiva, el doctor Javier Mendicute.

La cirurgia de cataractes, una de les més realitzades al món, amb prop de 30 milions d’operacions a l’any i més de 450.000 a Espanya, consisteix a substituir el cristal·lí, la lent natural de l’ull que es torna opaca en desenvolupar-se una cataracta, per una lent intraocular (LIO). Avui dia, hi ha diferents tipus de LIO que poden corregir altres defectes, com la presbícia i/o l’astigmatisme alhora que s’elimina la cataracta, reduint o eliminant la necessitat d’utilitzar ulleres després de la intervenció.