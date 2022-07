La vacuna d’AstraZeneca ofereix una protecció igual d’efectiva que la resta

La vacuna d’AstraZeneca, Vaxzevria, proporciona una protecció enfront de l’hospitalització i mort per covid-19 igual d’efectiva que les vacunes de ARNm disponibles, segons ha determinat un estudi publicat per ‘Expert Review of Vaccines’ basat en una revisió d’experts sobre dades de 79 estudis de la pràctica en vida real.

L’estudi mostra que dues dosis de la vacuna de AstraZeneca, Vaxzevria, i de les vacunes covid-19 de ARNm BNT162b2 i mRNA-1273 ofereixen un grau equivalent de protecció enfront de l’hospitalització (91-93%) i la mort (91-93%), independentment de l’edat.

Els investigadors van analitzar la informació i resultats de la base de dades VIEW-hub sobre l’ús i l’impacte de les vacunes, una documentació desenvolupada per l’Escola de Salut Pública Johns Hopkins Bloomberg i el Centre Internacional d’Accés a Vacunes. La plataforma VIEW-hub s’actualitza setmanalment per a incloure estudis globals de la pràctica real sobre l’efectivitat de les vacunes.

En paraules de John L. Pérez, vicepresident sènior, responsable de la Unitat de Vacunes i Teràpies Immunes de AstraZeneca, “les dades del món real ofereixen informació crucial sobre l’efectivitat de les vacunes, inclosa la de AstraZeneca. Ens complau que aquestes dades continuïn mostrant alts nivells de protecció enfront dels símptomes greus i millorin la nostra comprensió de l’important paper que exerceix la vacunació en la contenció de la covid-19”.

AstraZeneca ha distribuït més de 3.000 milions de dosis de vacunes a més de 180 països, i aproximadament dos terços d’aquestes dosis s’han lliurat a països d’ingressos baixos i mitjans baixos. Segons els resultats de les anàlisis realitzades, s’estima que Vaxzevria va ajudar a salvar més de 6 milions de vides entre el 8 de desembre de 2020 i el 8 de desembre de 2021.