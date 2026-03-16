La Universitat de Granada, l’Alfons X el Savi i la Carles III lideren la innovació educativa a Espanya, segons Forbes

La revista ‘Forbes’ ha publicat una nova edició de la llista d’universitats més innovadores d’Espanya, en la qual reconeix a aquelles institucions que estan transformant els seus models educatius per a adaptar-los a la nova realitat digital i global. En aquesta ocasió, la Universitat de Granada (UGR), la Universitat Alfons X el Savi (UAX) i la Universitat Carles III de Madrid (UC3M) encapçalen la classificació com a referents en la redefinició de l’educació superior.
La tecnologia està impulsant una evolució en els perfils que es demanden per part de les empreses, al mateix temps que expandeix l’àmbit geogràfic que pot abastar qualsevol professional. Per això, les universitats han de preparar als seus estudiants amb coneixements tècnics i amb habilitats transversals com el pensament crític, l’adaptabilitat a nous entorns i contextos, la capacitat d’aprenentatge continu, o el treball col·laboratiu.
L’anàlisi de ‘Forbes’ posa el focus en capacitat de les universitats per a anticipar-se als canvis estructurals que s’estan produint en el mercat laboral, atès que la digitalització de l’educació, la reconceptualització d’aula o la integració de la IA en els processos d’aprenentatge i ensenyament estan obligant aquestes institucions a revisar les seves metodologies de formació i avaluació.
A més, la Comunitat de Madrid reforça la seva posició com a pol estratègic d’innovació universitària, ja que set de les deu universitats incloses en la llista tenen la seva seu en aquesta regió.
Aquesta dada reflecteix la concentració de talent acadèmic, inversió en tecnologia educativa i col·laboració amb el teixit empresarial que caracteritza a l’ecosistema madrileny, que es consolida com un dels principals laboratoris de transformació de l’educació superior a Espanya.
El podi d’universitats més innovadores d’Espanya està liderat per la Universitat de Granada, al qual defineix com “un referent consolidat entre les institucions públiques espanyoles en l’àmbit de la intel·ligència artificial, amb iniciatives tan destacades com l’Institut Andalús Interuniversitari en Data Science and Computational Intelligence (DaSCI)”.
El segon lloc és per a la Universitat Alfons X el Savi (UAX), que ha desenvolupat “un enfocament estratègic en l’adopció d’IA generativa a les seves aules i en la formació en línia, on aplica la IA per a personalitzar l’aprenentatge adaptant-lo a les necessitats i ritme de cada estudiant”.
A més, la Universitat Carles III de Madrid apareix en tercer lloc com “una de les institucions més destacades de la CAM en l’ús d’IA generativa, aplicant un enfocament humanista, posant a la IA al servei de les persones i alineat amb les recomanacions d’institucions internacionals”.
Més enllà del rànquing, la llista de ‘Forbes’ ofereix una radiografia del moment de transició que viu el sistema universitari espanyol. Les institucions reconegudes comparteixen una visió comuna: la necessitat d’evolucionar des de models tradicionals cap a ecosistemes educatius flexibles, digitals i connectats amb l’entorn productiu.