La Unitat de Columna del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital Universitari Rey Juan Carlos -hospital públic de la Comunitat de Madrid-, en continu procés d’actualització i augment de la complexitat de la seva cartera de serveis des de la seva posada en marxa en 2019, ha fet un significatiu pas qualitatiu en incorporar la cirurgia navegada i l’endoscòpia (uni i biportal). “L’endoscòpia és una tècnica d’abordatge mínimament invasiu que aconsegueix els mateixos bons resultats clínics que les tècniques tradicionals, però amb avantatges enfront de la cirurgia oberta, en la mesura que augmenta la seguretat, redueix el mal i facilita una recuperació òptima i més ràpida per al pacient”, va explicar la doctora Felisa Sánchez-Mariscal Díaz, cap de la citada unitat.
Concretament, la cirurgia endoscòpica de columna permet la descompressió de les estructures nervioses dins del canal espinal amb instrumental quirúrgic introduït a través d’unes cànules que s’insereixen en la pell mitjançant incisions de tot just uns mil·límetres, la qual cosa permet que el mal que es produeix en els teixits sigui mínim. Aquesta tècnica s’utilitza fonamentalment en patologia degenerativa lumbar, i molt especialment en hèrnies discals.
Per part seva, afegeix la cirurgiana, l’ús de la navegació ajuda a una col·locació més segura dels caragols pediculars -utilitzats recurrentment en cirurgia vertebral-, tant en cirurgia oberta com en cirurgia percutània.
La Unitat de Columna de l’Hospital Universitari Rey Juan Carlos, actualment formada per les doctores Sánchez-Mariscal Díaz, Cristina Ruiz Jurestcke, Noelia Leal Cosme i Cristina Llarena Barroso, ha implementat una àmplia cartera de serveis en cirurgia vertebral que li permet tractar malalties degeneratives de la columna dorsal i lumbar (hèrnies discals, discopatia, estenosi, espondiloartrosi, espondilolistesi, etc), traumatismes dorsals-lumbars- sacropèlvics i les seves seqüeles, infeccions de la columna vertebral dors-lumbar, tumors de la columna vertebral dorsolumbar i deformitats de la columna de l’adolescent i l’adult (escoliosi, cifosi, malaltia de Scheuermann, espondilolistes…), comptant amb una consulta específica en aquest àmbit.
Per a això, utilitza totes les tècniques diagnòstiques necessàries, com la radiologia digital (amb múltiples projeccions), la teleradiografia de columna, el TAC multicort -amb reconstruccions tridimensionals-, la Ressonància Magnètica Nuclear (RMN) -amb contrast i sense-, la gammagrafia òssia i l’electromiografia i els potencials evocats, entre altres.
Així mateix, quant a tècniques quirúrgiques, disposa d’elements tècnics que permeten optimitzar la seguretat intraoperatòria: radioscòpia, tècniques de navegació i monitoratge neurofisiològica multimodal. Gràcies a això, realitza artròdesis i fixacions vertebrals instrumentades -amb abordatge posterior i anterior-, amb navegació i sense; descompressions -foraminotomies i laminectomies, tant obertes com endoscòpiques-; discectomies -oberta, endoscòpica (uni i biportal)-; cifoplàsties; osteotomies vertebrals i corpectomies; i correcció de deformitats amb la combinació de tècniques oportunes (caragols pediculars, caixes intersomàtiques, osteotomies…).
Sumat a tot això, “la recent incorporació de navegació, guies quirúrgiques personalitzades i endoscòpia, permetrà realitzar una activitat quirúrgica més àmplia i segura en les patologies vertebrals”, conclou la doctora Sánchez-Mariscal Díaz.