La UNEF sol·licita al Parlament basc l’eliminació de la llicència d’obra a l’autoconsum

La Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF) ha demanat en el Parlament basc que s’adeqüi la llei autonòmica d’urbanisme “a la realitat de l’autoconsum” perquè aquestes instal·lacions es tramitin per la via de la comunicació prèvia i no s’exigeixi la llicència d’obres, “agilitzant considerablement el procés administratiu a la regió”.

“La llicència d’obres suposa un impacte en el cost de la instal·lació, provocant retards de fins a vuit mesos en la tramitació del projecte. Aquesta realitat desanima a la ciutadania, que vol apostar per l’autoconsum per a reduir la seva factura elèctrica i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic”, va assenyalar durant la seva compareixença el director general de la UNEF, José Donoso.

L’entitat va assenyalar que en l’actualitat el País Basc és l’única comunitat autònoma que manté aquest tràmit a Espanya, “la qual cosa suposa una barrera que llastra la implementació de l’energia solar i l’aprofitament dels seus avantatges, augment de la seguretat energètica, reducció de costos i oportunitats per a la reindustrialització, en un moment clau de crisi climàtica i energètica”.

“El País Basc ha rebut fins avui 32.257.738 euros d’ajudes del Fons de Recuperació de la Unió Europea per a autoconsum i emmagatzematge darrere del comptador. Mantenir la llicència d’obres, no sols va en contra de l’estratègia marcada per la Unió Europea, sinó que a més és un anacronisme que llastra la reactivació econòmica i la generació d’ocupació a la regió”, va manifestar Donoso.

A més, va insistir en la necessitat de simplificar, digitalitzar i homologar les tramitacions administratives a nivell autonòmic i local, “sent imprescindible eliminar aquestes barreres” perquè l’autoconsum contribueixi, al costat dels projectes d’energia solar en sòl, al compliment de l’objectiu marcat pel Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC).