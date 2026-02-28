La UEFA situa a tres clubs de LALIGA entre els principals actors econòmics d’Europa

L’informe ‘The European Club Finance and Investment Landscape 2025’, que ha publicat la UEFA, torna a situar a diversos clubs de LALIGA entre els principals actors financers de la indústria en el continent.
Així, el Reial Madrid encapçala la classificació europea en ingressos totals amb 1.184 milions d’euros, seguit pel FC Barcelona, que aconsegueix 989 milions, consolidant la seva recuperació. També figura l’Atlètic de Madrid, que es manté en el grup de referència europeu, amb una mica més de 400 milions d’euros.
El document reflecteix, a més, una tendència general de creixement en el futbol continental. Segons la UEFA, els ingressos agregats del futbol europeu de clubs van aconseguir 28.600 milions d’euros en 2024, i podrien superar els 30.000 milions per primera vegada. Aquest impuls és derivat de l’augment de drets audiovisuals, ticketing i acords comercials,
Al costat d’aquesta evolució del negoci, l’informe apunta també al fet que la Premier League continua situant-se per davant de la resta de competicions europees en volum d’ingressos. No obstant això, el propi context estructural explica bona part d’aquesta diferència en la comparació amb el cas d’Espanya, ja que el mercat britànic és major en PIB, població i poder adquisitiu, amb un impacte especialment visible en el terreny audiovisual.
Sobre aquest entorn regulador i financer, aquesta setmana, durant el Financial Times Business of Football Summit celebrat a Londres, el president de LALIGA, Javier Tebes, va posar el focus sobre els efectes que podrien generar les noves normes introduïdes a Anglaterra en matèria de control econòmic.
“Les noves regles portaran més inflació i més problemes. Una norma de ‘joc net’ que no té en compte les despeses no serveix”, va advertir. Per a Tebes, l’absència de criteris sòlids sobre valoracions podria tibar el mercat: “Si no s’estableix un valor de mercat, anirem cap a la Itàlia dels 90 i l’Espanya dels 2000… Fa falta que les operacions tinguin una racionalitat econòmica”.
En aquest mateix context, Tebes es va referir a la situació del Manchester City, immers en un procediment de la Premier League per 115 presumptes incompliments de les normes financeres, encara sense resolució. “Doncs sí que és un fracàs, però no sols que porti tres anys, sinó que quan s’inicia el procediment era per infraccions comeses durant deu anys. Altres clubs estan sent sancionats amb punts, però la impunitat que hi ha amb el City no l’entén ningú i jo parlo amb molts clubs anglesos”, va afirmar. Va afegir, a més: “Això fa afeblir una institució… Quan tu tens aquestes situacions generes incertesa i això danya la imatge de la institució”.
Amb aquestes premisses, la sostenibilitat econòmica torna a situar-se com un element central del panorama del futbol europeu, un àmbit en el qual LALIGA s’ha consolidat com un referent. El sistema de control econòmic aplicat a Espanya ha impulsat l’equilibri pressupostari, la disciplina en la despesa i la viabilitat a llarg termini, permetent que els clubs espanyols mantinguin comptes sanejats fins i tot en un escenari de creixents asimetries entre competicions.