L’origen s’ha convertit en l’eix central de l’experiència de consum d’ostres en entorns urbans i ha impulsat un canvi en la manera com el consumidor entén i escull aquest producte. A ciutats com Madrid o València s’observa una evolució cap a un consum més informat, on la procedència -ja sigui França, Galícia o el Delta de l’Ebre- s’associa directament a diferències en salinitat, textura o intensitat.
Aquesta transformació replica dinàmiques ja consolidades en categories com ara el vi o el cafè, on l’origen actua com a guia principal de decisió. El que és rellevant no és només l’augment del consum, sinó el canvi en la seva naturalesa: el client passa d’una lògica puntual o associada al luxe a un model més comparatiu, accessible i recurrent.
A escala europea, el mercat ja reflecteix aquest recorregut. L’Observatori Europeu del Mercat dels Productes de la Pesca i l’Aqüicultura (EUMOFA, per les sigles en anglès) situa el consum d’ostres a la UE en més de 101.000 tones el 2023 (equivalent en pes viu). Aquest volum ajuda a explicar per què la categoria cerca consolidar-se en entorns urbans més enllà de moments puntuals.
Lús dun llenguatge més clar i comprensible està jugant un paper clau en aquest procés. En simplificar la informació, es redueix la barrera d’entrada i es facilita que el consumidor construeixi les seves preferències. D’aquesta manera, l’experiència deixa de percebre’s com a arriscada o excepcional i es converteix en una elecció més intuïtiva i afavoreix la repetició.
Paral·lelament, el format de consum també s’està adaptant. La presentació directa del producte, amb referències clares a l’origen i recomanacions senzilles, contribueix a integrar l’ostra al dia a dia. El consumidor ja no “prova”, sinó que tria amb criteri, cosa que permet consolidar hàbits més estables sense perdre el component diferencial del producte.
Aquest canvi es reflecteix en propostes com Manto Oyster Bar, on l’especialització en producte marí es combina amb plats inspirats en la tradició. En aquest tipus despais, lorigen no només aporta informació, sinó que estructura el relat despecialització i facilita la comparació entre opcions.
En aquest mateix context se situa Ostras Pedrín, una marca desenvolupada sota un model de franquícia que posa el focus a la qualitat des de l’origen. Els seus vivers a diferents punts d’Espanya i França permeten assegurar consistència en el producte fins i tot en operar a diverses ciutats, com València i Madrid, reforçant així un model escalable basat en l’especialització.
A València, L’Ostreria del Carmen, activa des del 2012, ha treballat a integrar el consum d’ostres dins de les tapes, vinculant-lo a maridatges accessibles com vins, caves o xampanys. Aquest enfocament reforça la idea que, quan el producte s’explica en termes d’origen i estil, la categoria esdevé més comprensible i amplia la base de consumidors.
En conjunt, l’origen ha deixat de ser una dada accessòria per convertir-se en un element determinant en la decisió de compra. En una categoria amb un fort component sensorial, aquesta evolució permet ampliar el públic, augmentar la recurrència i consolidar un ecosistema urbà on l’ostra s’incorpora progressivament al consum habitual.