La UE i el BEI Global inverteixen 40 milions pel projecte Medusa

La Comissió Europea ha signat un acord amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI) per atorgar una subvenció de la UE de 40 milions d’euros per millorar la connexió de fibra òptica d’alta velocitat a la Mediterrània en el marc del projecte Medusa, el cable de fibra òptica submarina impulsat per l’empresa AFR-IX telecom, que compta amb el suport del Pla Econòmic i d’Inversions del Veïnatge Sud de la UE.

Aquesta subvenció de la UE a través del BEI Global, la divisió especialitzada del BEI dedicada a augmentar l’impacte de les associacions internacionals i el finançament del desenvolupament, augmentarà i garantirà la connectivitat a través del cable submarí i enllaços terrestres directes, fins als centres nacionals de recerca i educació de la regió del Veïnatge Sud de la UE.

Olivér Varhelyi, comissari per Neighbourhood and Enlargement Negotiations, va explicar que “la Comissió i el BEI s’alien per posar en marxa un dels vaixells insígnia del nostre Pla Econòmic i d’Inversions per impulsar la connectivitat digital al Veïnatge Sud. El projecte Medusa suposa una inversió global de 342 milions d’euros i connectarà directament, per primera vegada, les costes nord i sud de la mar Mediterrània i els països del sud entre ells a través d’un cable submarí de fibra òptica d’alta capacitat, multipaís i preparat per al futur. A través d’aquest cable millorarem significativament la interconnectivitat, estimulant la innovació i la recerca a la regió, en particular, al voltant de 500 universitats, instituts d’educació i centres de recerca i al voltant de 4,5 milions d’estudiants es beneficiaran d’una connectivitat més gran . El projecte Medusa donarà suport a inherentment el desenvolupament econòmic i social de la regió”.

El vicepresident del BEI, Ricardo Mourinho Fèlix, va afegir que “la transformació digital i la connectivitat digital d’alta velocitat són crucials en un món postpandèmic. L’acord de subvenció de 40 milions d’euros signat avui amb la Comissió Europea millorarà la connectivitat entre la UE i els nostres socis del nord d’Àfrica, portant xarxes d’accés de propera generació a la regió i fomentant els beneficis socioeconòmics. En treballar junts, podem accelerar els nostres esforços per promoure una integració més gran a la regió i fomentar el desenvolupament sostenible i el creixement econòmic, brindant més oportunitats per a tots”.

Medusa

El projecte Medusa consisteix a instal·lar un cable submarí de fibra òptica de 8.700 quilòmetres d’última generació i alta capacitat que connecta Xipre, Grècia, França, Itàlia, Portugal i Espanya amb Algèria, Egipte, Marroc i Tunísia.

Una subvenció de la UE de 40 milions d’euros garantirà la connectivitat directa d’alta velocitat, en particular, entre les comunitats de recerca i educació i els usuaris dels països del nord d’Àfrica i la UE a través de l’estació d’aterratge a Barcelona (a la Barcelona Cable Landing Station).

Així mateix, el BEI s’espera que proporcioni el finançament del deute per a la infraestructura amb una contribució de fins a 100 milions d’euros en préstecs. L’operació encara està subjecta a l’aprovació final dels Òrgans de Govern del BEI.

Aquest finançament també proporcionarà una ruta alternativa per al tràfic de dades a les rutes específiques de la UE i permetrà que els operadors de telecomunicacions de la UE es converteixin en socis essencials per donar suport al creixement socioeconòmic a la regió. Medusa contribueix al Global Gateway de la UE i a l’EIB Global. És un dels projectes clau de la nova Agenda per a la Mediterrània de la UE adoptada l’any passat per impulsar la connectivitat digital al veïnat sud de la UE.

El cable impulsat per AFR-IX Telecom, una de les empreses de telecomunicacions de més ràpid creixement segons el Financial Times, s’iniciarà a Lisboa i finalitzarà el seu recorregut a la ciutat egípcia de Port Said, passant per diferents països del Mediterrani. Concretament, a Espanya tindrà 3 punts de connexió: a Zahara de los Atunes i Torreguadiaro, futures estacions ubicades al voltant de l’estret de Gibraltar, ia la recentment inaugurada Barcelona Cable Landing Station.

La infraestructura de fibra òptica submarina entrarà en funcionament el 2024, amb l’activació del primer tram, amb segments que allotgen fins a 24 parells de fibra amb una capacitat de 20 Tbit/s per parell de fibra.