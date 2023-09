La UAX impulsa les titulacions més demandades en l’àmbit laboral

La Universitat Alfons X el Savi ha completat la seva oferta formativa en els àmbits que més ocupació generen amb noves titulacions que inclouen el Màster Universitari en intel·ligència artificial o el Màster Universitari en Energies Renovables, amb la finalitat de promoure models d’excel·lència educativa alineats amb la realitat del mercat que impulsin l’ocupabilitat dels seus estudiants.

Segons va destacar aquest dilluns en un comunicat, aquesta obstinació l’ha convertit en la universitat espanyola “amb major taxa d’ingressats treballant en l’àrea que han estudiat”, segons les dades recaptades per O-rànquing.

UAX es reafirma així com referent de l’educació superior a nivell internacional i enguany acollirà a gairebé 8.000 nous alumnes. En total, entorn de 17.000 estudiants cursaran els seus estudis en la Universitat Alfons X el Savi enguany, en titulacions de grau i postgrau en les àrees de Salut i Esport, Business & Tech, Enginyeries, Educació o Música.

Per a aconseguir aquesta fita, UAX ha desenvolupat una metodologia que potencia la integració de tecnologia i negoci en totes les seves titulacions, que respon a la realitat d’un mercat en el qual, segons l’estudi Noves tecnologies i ocupacions del Banc d’Espanya publicat enguany, l’ocupació creix més entre les professions amb més exposició a la intel·ligència artificial. Una conclusió que, segons el mateix estudi, avala la teoria del “canvi tecnològic esbiaixat per les habilitats” que defensa que l’ús de tecnologies dona lloc a treballadors millor formats.

En aquesta línia, UAX compta ja amb la ‘Skill School’, un conjunt de programes de formació per a tots els estudiants de la universitat, independentment de la seva titulació, per a desenvolupar noves competències i obtenir les certificacions professionals oficials en Data amb IBM, Story Telling per George Town o UX Design i Scrum amb Google.

Aquest curs, la Universitat Alfons X el Savi continuarà desenvolupant els projectes ‘UAXmakers’, que compten amb el suport d’empreses líders i institucions com l’Agència Espacial Europea, Creu Roja, Grup Quirón, Elsevier, Avanade, MS o Sacyr. Aquests projectes plantegen reptes reals als estudiants que, sota la tutoria de les empreses implicades, han de treballar en equip amb companys de diferents titulacions per a trobar la millor solució.

La metodologia ‘UAXmakers’ va un pas més enllà del ‘learning by doing’ per a submergir als alumnes en la realitat de les empreses, replicant l’entorn laboral en el qual diferents departaments col·laboren en el desenvolupament de projectes. A més, les empreses tenen l’oportunitat de veure com es desemboliquen els estudiants en relació amb els seus companys, veure la seva capacitat d’anàlisi, resolució de problemes, proactivitat, etc. qualitats fonamentals en els professionals que necessiten incorporar a les seves files.

Precisament, la Universitat Alfons X el Savi va reunir aquest dilluns als gairebé 8.000 nous alumnes que l’han triat per a preparar-se per al seu futur professional, en una jornada en la qual s’han introduït en les metodologies amb les quals estudiaran els pròxims anys de la mà dels degans de les diferents facultats. Guiats per estudiants de cursos superiors de UAX, coneguts com a “buddies”, van visitar les modernes instal·lacions del campus com l’hospital virtual de simulació o l’hospital clínic veterinari, on completaran la seva formació pràctica.

Aquesta pràctica, heretada del model d’ensenyament americà, promou una cultura de treball en equip entre alumnes de diferents titulacions i diferents edats des del primer dia, i és un senyal d’identitat de la universitat.