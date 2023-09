La UAX arrenca el curs amb un paper especial de les IA

La Universitat Alfons X el Savi va celebrar aquest dimarts l’acte d’obertura del curs acadèmic, en el qual va establir les bases dels valors que guiaran la formació dels gairebé 17.000 estudiants que enguany cursaran els seus estudis en la universitat: esforç i treball, excel·lència i responsabilitat, i un model d’ensenyament únic dissenyat per a impulsar la seva ocupabilitat.

La rectora de la Universitat Alfons X el Savi, Isabel Fernández, va posar l’accent en l’aposta per la integració de la intel·ligència artificial generativa en la formació de tots els estudiants de UAX perquè “l’ús de la IA no substitueix als professionals, sinó que redueix la corba d’aprenentatge al mateix temps que els fa més productius i eficients”.

“No sols aprendrem de manera diferent, sinó que, com ens demanda la societat, és necessari que com a institució d’ensenyament us ajudem a entendre i a usar aquest nou paradigma accelerador que forma part de la vostra realitat”, va dir als alumnes durant la seva intervenció.

Fernández també va destacar el compromís de UAX amb una formació multidisciplinària d’avantguarda, amb un impuls a la preparació pràctica per a donar resposta als reptes tecnològics que demanda el mercat i les necessitats d’atracció de talent de companyies i institucions globals. Una iniciativa que des de la universitat potencien des dels projectes ‘UAXmakers’, on els estudiants s’enfronten a reptes reals de desenvolupament de negoci amb el suport d’empreses líders i institucions, com l’Agència Espacial Europea, Creu Roja, Grup Quirón, Elsevier, Avanade, MS o Sacyr.

L’aposta de la Universitat Alfons X el Savi per integrar la IA en la formació dels seus alumnes, en totes les titulacions, va quedar també clara amb la lectura magistral d’obertura de curs, a càrrec d’Andrés Pedreño Muñoz. El catedràtic d’Universitat en Economia Aplicada, pioner en l’impuls de l’ensenyament acadèmic de les noves tecnologies, va posar l’accent en l’impacte que la intel·ligència artificial generativa està tenint en la societat i en les professions destacant el potencial d’aquesta tecnologia que “ens ajudarà a afrontar els grans reptes de la humanitat” com la sostenibilitat o malalties complexes que requereixen l’anàlisi de grans quantitats de dades.

Va esgrimir que aquesta tecnologia pot arribar a explicar el creixement econòmic equivalent al pressupost complet que inverteix Espanya en educació. El professor Pedreño va tancar la seva intervenció animant als estudiants a “ser valents i a aprofitar aquesta tecnologia del vostre temps; a ser líders amb una tecnologia que revoluciona la nostra creativitat i productivitat”.

L’acte va comptar també amb la intervenció del president de la Universitat Alfons X el Savi, Jesús Núñez, que va destacar els forts vincles que té la universitat amb empreses líders del mercat per a preparar als estudiants per al seu futur professional.

“En la Universitat Alfons X el Savi continuem evolucionant el nostre model educatiu cap al que demanda el món laboral: Professionals capaços d’impactar i donar solució als reptes que planteja una societat en permanent canvi. Per a això, continuem modernitzant les nostres infraestructures, amb la incorporació de noves tecnologies i nous espais, que afavoreixin la interacció entre els estudiants, els professors i l’empresa”, va agregar.

La jornada va distingir el rellevant paper dels professors en l’impuls del talent dins del model formatiu de UAX, que van rebre un reconeixement per la seva excel·lent labor en l’entorn universitari per a formar a estudiants d’elit.

Per part seva, els estudiants van ser protagonistes de l’obertura del curs acadèmic. El tennista Rafa Nadal va lliurar els Premis Santander-UAX als alumnes amb un expedient acadèmic més destacat, acompanyat per Matías Rodríguez, president de Santander Universitats, entitat impulsora d’aquest reconeixement i que col·labora amb UAX des de 2009 per a impulsar l’educació, l’ocupabilitat i l’emprenedoria.

Rodríguez va subratllar el “mèrit dels alumnes que han demostrat la seva excel·lència en un entorn tan competitiu com l’actual”.

Per part seva, Rafa Nadal es va dirigir als alumnes ressaltant que “cada dia cal donar el millor d’un mateix per a estar preparat en els moments decisius. Us animo a ser ambiciosos i a treballar intensament per a trobar la vostra millor versió. Aprofiteu també les oportunitats que la Universitat Alfons X el Savi us brindarà. Heu triat una universitat referent i líder a Espanya i compteu amb el millor equip acadèmic i professional“.

La vinculació de Rafa Nadal amb la Universitat Alfons X el Savi es va materialitzar a l’escola universitària UAX Rafa Nadal School of Sport, que té l’objectiu de liderar la formació en Salut, Esport i Negoci, amb un model d’excel·lència alineat amb la realitat del mercat laboral i les necessitats de la indústria esportiva.