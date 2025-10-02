‘La teva Línia Vermella 55’ arriba a l’Hospital de Bellvitge per a conscienciar sobre el colesterol

L’Hospital Universitari de Bellvitge acull la campanya ‘La teva Línia Vermella 55’, impulsada per Cardioalianza i Novartis, per a conscienciar als pacients que han sofert un infart de miocardi o un altre esdeveniment vascular ateroescleròtic sobre la importància de la prevenció secundària. La iniciativa posa el focus en el control del colesterol LDL, que segons les guies europees ha de mantenir-se per sota de 55 mg/dl en pacients de molt alt risc per a reduir la probabilitat d’un nou episodi cardiovascular.
Les malalties cardiovasculars (ECV) continuen sent una de les principals causes de mortalitat a Espanya i, només en 2024, van provocar 16.679 defuncions a Catalunya. Aquestes xifres posen en relleu la necessitat de reforçar la prevenció i garantir un accés equitatiu a la innovació en salut.
En la majoria dels casos, la responsable és la malaltia vascular ateroescleròtica (EVA), patologia silenciosa però potencialment mortal que causa dos terços de les morts cardiovasculars i està darrere de nombrosos infarts, ictus i complicacions greus. Segons l’estudi REALITY, un de cada quatre pacients que ha sofert un infart torna a experimentar un altre esdeveniment en els dos anys següents, i un de cada deu mor en aquest mateix període. Malgrat tractar-se del principal factor modificable, més del 80% dels pacients europeus amb malaltia cardiovascular establerta no aconsegueix el nivell òptim de control del colesterol LDL, la qual cosa incrementa de manera significativa el risc de recurrència.
El doctor Josep Comín, director clínic de l’Àrea de Malalties del Cor dels hospitals Universitari de Bellvitge i Viladecans i director d’Innovació, Recerca i Universitats de tots dos hospitals, ha recordat que “el control estricte dels factors de risc resulta fonamental per a reduir la probabilitat de nous episodis i millorar la qualitat de vida. Cada acció que el pacient adopta en el seu dia a dia té un impacte directe en el seu pronòstic futur”.
En aquesta línia, la doctora Oona Meroño, co-coordinadora de la Unitat de Rehabilitació Cardíaca de l’Hospital de Bellvitge, ha subratllat que: “qui ja va sofrir un infart té més possibilitats de repetir-lo si no es cuida. Per això parlem de prevenció secundària: perquè no es tracta d’evitar la malaltia des de zero, sinó d’impedir que torni a aparèixer”.
La campanya es representa amb una gran línia vermella que recorre l’hospital fins a un estand informatiu en el qual els usuaris poden accedir a materials sobre salut cardiovascular i a la plataforma interactiva ‘La teva Línia Vermella 55’. L’eina inclou continguts divulgatius sobre el colesterol LDL i els seus riscos, a més d’una guia descarregable per a ajudar a interpretar les analítiques.
En paraules de Tomás Fajardo, president de Cardioalianza, “coincidint amb la setmana del Dia Mundial del Cor, volem recordar la necessitat de conscienciar i d’actuar de manera conjunta. En aquest camí les associacions de pacients exercim un paper decisiu: oferim suport, informació i recursos per a assegurar que totes les persones tinguin les mateixes oportunitats de viure amb major salut i qualitat de vida”.
