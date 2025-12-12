DBA Bilbao Port, la terminal de Hafesa situada en el Port de Bilbao, va aconseguir a l’octubre una fita històrica per a la companyia en superar per primera vegada els 100.000 metres cúbics subministrats en un sol mes. Tot això s’ha aconseguit sense cap incidència operativa i amb temps de càrrega excepcionalment eficients, consolidant a la instal·lació com una de les terminals energètiques més fiables del nord d’Espanya, segons va assenyalar la companyia.
Va afegir que octubre ha estat també un mes decisiu en termes d’activitat operativa. DBA Bilbao Port va registrar un nou rècord de sortides en un sol dia, aconseguint els 5.676.897 litres subministrats i superant àmpliament el màxim anterior del 26 d’abril de 2024. La tendència de creixement continua, ja que el passat 3 de novembre la instal·lació va tornar a batre el seu propi registre amb 5.800.168 litres.
El trànsit de camions també ha aconseguit xifres excepcionals. Durant octubre es van atendre aproximadament 3.330 camions que van carregar producte, als quals es van sumar 96 camions que van descarregar HVO, la qual cosa suposa prop de 3.500 operacions completades en tot just un mes. Aquestes xifres demostren la capacitat de la terminal per a atendre alts volums amb un flux operatiu àgil i segur. Així mateix, durant el mes d’octubre DBA Bilbao va rebre 2 vaixells amb prop de 50.000m3 de GOA i més de 4.500m3 de FAME en la terminal.
Segons Hafesa, el rendiment reeixit és fruit de “una planificació precisa, de la modernització dels sistemes de càrrega i d’una operativa enfocada a reduir temps i optimitzar recursos. L’absència total d’incidències durant un mes de màxima demanda confirma la solidesa dels processos i la fiabilitat de la instal·lació”.
Per a Diego Guardamino, CEO de Hafesa, aquests resultats “reflecteixen el compromís de la companyia amb l’excel·lència operativa i la capacitat de DBA Bilbao Port per a gestionar volums cada vegada majors amb la màxima seguretat i eficiència. Haver superat els 100.000 metres cúbics sense incidències no sols és un indicador de rendiment, sinó una mostra del treball coordinat i de l’esforç constant de tot l’equip”.
L’activitat aconseguida a l’octubre consolida a DBA Bilbao Port com un dels centres logístics energètics més rellevants del nord del país. La seva capacitat per a respondre a un increment sostingut de la demanda la situa com un pilar clau del subministrament a la regió, reforçant el paper de Hafesa en un mercat que exigeix qualitat, rapidesa i fiabilitat en totes les fases de la cadena logística.