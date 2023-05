La tendència cap a ‘l’autèntic’ impulsa el ressorgir del vermut

A un país on el menjar i la beguda són una part integral de la cultura, el vermut ha tornat a prendre el centre de l’escenari i és protagonista de moltes taules de bars i restaurants. A l’estat espanyol, l’auge del terrasseig és una tendència molt marcada quan arriba el bon temps i la primavera.

La cultura de la terrassa s’ha arrelat profundament a la societat, i ha esdevingut una forma popular de gaudir del temps a l’aire lliure, socialitzar i relaxar-se. L’àmplia oferta gastronòmica i de begudes és, i sempre ha estat, un dels principals impulsors d’aquesta cultura espanyola: cerveses, vins, còctels, sagnies, refrescos i, més recentment, el vermut, que viu un autèntic ressorgir als nostres bars i cellers.

Aquesta beguda aromatitzada amb herbes i espècies, que alguna vegada va ser considerada una beguda antiquada, ha reaparegut els darrers anys, convertint-se en una de les begudes de moda.

El ressorgiment del vermut s’ha vist impulsat, entre altres factors, per una tendència cap als productes artesanals i d’alta qualitat. Els consumidors estan cada cop més disposats a pagar per qualitat, tal com indicaven estudis com el de Journal Research Consumer, els quals afirmaven que el sentiment de nostàlgia empeny a gastar més. Paral·lelament, l’estudi dut a terme per la Universitat d’Arkansas també assegura que la despesa del consumidor és més gran quan considerem el producte local, ja que el relacionem amb més qualitat.

Jean-Noël Reynaud, CEO de Magellan & Cheers, un grup internacional que ha adquirit el vermut Perucchi, assegura que “especialment en els dos darrers anys hem vist un auge del consum de vermut, particularment destacable en el segment de qualitat “prèmium” del mercat”. Reynaud també destaca que Perucchi, com a pioner a Espanya “ha de tenir un paper protagonista en el moviment”.

A més a més d’històrica, el vermut és una beguda que es presta a una experiència de consum social. És perfecte per gaudir en una terrassa amb amics o familiars, i la seva versatilitat vol dir que es pot beure sol o barrejat en còctels. S’ha convertit en una beguda popular als bars i restaurants de tot Espanya, i molts d’aquests establiments han començat a oferir una selecció de vermuts artesanals a la carta. David i Carlos Montero, del Bar Bodega Quimet, a Barcelona, expliquen que des que van començar, el 2010, és innegable que s’ha presenciat un creixement notable a la demanda del vermut i no dubten a afirmar que aquesta beguda “està vivint una de les seves èpoques daurades”. A més, els germans Montero també atribueixen aquest ressorgiment a un canvi de preferències dels consumidors. Segons ells, hi ha consumidors que busquen la calidesa de locals com els cellers de barri de tota la vida, on un dels principals atractius és el vermut, que ells serveixen “en un got estret, amb una oliva farcida punxada en un escuradents”.

Anys enrere era complicat trobar a bars etiquetes de vermut que no fossin la internacional i reconeguda marca Martini. Tot i això, en aquest ressorgir del vermut s’han recuperat importants actors: a Espanya és complicat entendre aquest auge sense esmentar marques com Yzaguirre, Lustau, Miró o Perucchi, que, a més de recuperar la sagrada “hora del vermut”, ofereixen al consumidor un producte artesanal i local. És cert que, encara que l’italià Martini segueix sent líder en quota de mercat espanyola, aquestes marques de proximitat, algunes recolzades per grans cellers i altres de caràcter molt local, han aconseguit irrompre al mercat i plantar cara al rei de la categoria.

En definitiva, el vermut s’ha tornat a posar de moda a Espanya, i les marques icòniques han tingut un paper important en aquest ressorgiment. Amb el sabor versàtil i la capacitat per adaptar-se a diferents gustos i ocasions, tot indica que el vermut espanyol continuarà sent una beguda popular i emocionant durant molts anys més.