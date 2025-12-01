Dormir de l’estirada s’ha convertit en un objectiu cada vegada més difícil per a bona part de la població. Estrès, pantalles i horaris irregulars han disparat les interrupcions nocturnes amb conseqüències directes sobre el rendiment diari, l’estat d’ànim i la salut cardiovascular i metabòlica. En aquest context, comença a guanyar terreny una nova generació de tecnologies dissenyades específicament per a estabilitzar el somni i millorar la recuperació nocturna.
S’han desenvolupat estudis per a implementar aquestes tecnologies, i els seus resultats apunten a un efecte doble: millor oxigenació nocturna i menys esdeveniments respiratoris associats a despertessis, dos paràmetres clau per a mantenir fases de somni profund més prolongades. En reduir les micro interrupcions lligades a petites pauses respiratòries, el descans es torna més continu i l’organisme disposa de més temps per a activar els seus processos reparadors.
En la cerca de tecnologies innovadores per a millorar aquests paràmetres trobem companyies com Biow que treballa en tecnologies orientades a l’envelliment saludable i al benestar integral. Els seus desenvolupaments s’alineen amb aquesta tendència que busca anar més enllà de les solucions ràpides per a l’insomni i aborda, en canvi, els mecanismes fisiològics que sostenen un somni de qualitat: des de l’oxigenació i l’estabilitat respiratòria fins a la recuperació de l’energia cel·lular.
“Durant el somni s’activen els principals mecanismes de recuperació cel·lular i regulació neurofisiològica. Dormir en un entorn amb una qualitat d’aire optimitzada, que afavoreixi la respiració nasal sostinguda i redueixi les interrupcions nocturnes, té un impacte directe sobre paràmetres com l’eficiència del somni, la modulació metabòlica i l’equilibri neuroendocrí. En els usuaris de Biow, un dels efectes inicials observats és un despertar amb les vies aèries superiors més buidades i una percepció objectiva de major recuperació”, va comentar Enrique Caso, directe Biomèdic de Biow
A mesura que la recerca avança i es perfeccionen les eines capaces d’actuar durant el somni, el focus es desplaça cap a un objectiu comú: afavorir un descans més continu, profund i fisiològicament eficient. No es tracta només de dormir més hores, sinó d’oferir al cos les condicions per a activar els seus propis mecanismes de reparació. Si les tecnologies emergents continuen demostrant el seu impacte en l’estabilitat respiratòria i la qualitat de l’aire nocturn, podríem estar davant un nou aliat per a una salut més resilient i un envelliment més equilibrat.