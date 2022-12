La Superlliga acabaria amb les lligues domèstiques europees, segons LaLiga

La materialització de la Superlliga suposaria un augment de 400 milions d’euros a les arques dels únics promotors espanyols d’aquesta competició, el Reial Madrid i el FC Barcelona, ​​mentre que per a la resta de clubs de LaLiga suposaria una pèrdua d’ingressos del 55%, segons l’anàlisi de LaLiga després de l’informe pericial realitzat per KPMG sobre l’impacte econòmic negatiu de la Superlliga a la competició i els clubs espanyols que ha presentat LaLiga.

En aquest acte, celebrat a la seu de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) de Madrid, presidit pel màxim dirigent de LaLiga, Javier Tebas, es van presentar les conclusions principals de l’informe que “deixen en evidència l’enorme perjudici que suposaria aquesta competició per al futbol europeu”, segons es va exposar.

En el context actual, les diferents lligues domèstiques representen més del 75% del valor del futbol actual a Europa, ja que les 40 lligues professionals i les associacions europees generen un total d’ingressos de 25.725 milions d’euros i 11.000 milions en drets audiovisuals.

Aquest treball conclou que l’aparició de la Superlliga destruiria aquest ecosistema economicoesportiu en impactar directament en el repartiment de diners entre clubs i les seves federacions, ja que assenyala que al model de la Superlliga serien només els grans equips els responsables de totes les decisions, eliminant “la democràcia” en què es basa el futbol actual.

Per a Javier Tebas, “la Superlliga no és un format de competició, és un concepte ideològic que va néixer l’any 2000 inspirat per Florentino Pérez, l’únic objectiu del qual és que els clubs amb més actius siguin els que manin al futbol europeu i això destruiria les lligues nacionals de tots els països. Seria com si els bancs fossin els que manessin als països”. Pel que fa al suposat format de la competició, el president de LaLiga incidia que “se sap perfectament quin és el format que volen implantar, però no són transparents en aquest sentit perquè saben que seria molt perjudicial per al futbol a tot Europa. Quan parlen de meritocràcia, és només sobre el paper i de forma molt light, ja que només seria per a quatre clubs. El que pretenen és tancar el model que funciona a Europa durant els últims 40 anys amb la Champions i que comportaria la ruïna de la resta de clubs. No es pot traslladar el model de divisions de les lligues nacionals a les competicions europees, no és viable i destruiria la indústria”.

Per tant, va sostenir que el futbol europeu s’enfronta als promotors d’una competició elitista que amenaça aquesta indústria a tots els països. Segons LaLiga, la Superlliga “dinamitaria” els valors bàsics d’aquest esport, eliminant la meritocràcia esportiva per a l’accés a la competició, ja que insisteix que només hi accedirien els mateixos elegits temporada rere temporada. Assegura que això suposaria la desaparició de les opcions de tots els clubs a competicions europees, eliminant així un dels majors incentius dels clubs, perquè més de 1.000 equips no podran ni accedir a la Superlliga, amb el seu conseqüent impacte negatiu en el valor de les competicions de cada país.

En termes econòmics, l’estudi assenyala que la irrupció de la Superlliga es traduiria, a curt termini, en un buit econòmic de les lligues domèstiques a favor de la nova competició a causa del transvasament d’ingressos per drets de televisió, i, per tant, minvant els ingressos propis dels clubs. Un fet, indica, que derivaria en la reducció de salaris i llocs de treball, i, per tant, en una caiguda del PIB i de recaptació d’impostos als països mateixos, amb unes conseqüències que suposarien la destrucció d’una gran indústria construïda durant més de 100 anys sobre un model europeu que ha demostrat el seu èxit i solvència, adverteix LaLiga.

Un model que augmentaria la bretxa entre els grans clubs i els mitjans i petits i que beneficiaria les fitxes de jugadors dels equips grans, que només representen el 5% del total de professionals, mentre que el 95% veurien com disminueix el salari.

Per a Tebes, “aquest projecte el que fa és beneficiar un grup de jugadors molt petit, perjudicant a tots els altres que veurien reduïts significativament els seus salaris, per tant, això és una cosa que també afecta directament els sindicats del sector que han de vetllar pels interessos de tots els professionals”.

Sosté que es produiria un gravíssim desequilibri entre els grans clubs davant dels altres, cosa que, va dir, va en contra de l’esperit esportiu en atemptar “contra la igualtat d’oportunitats”, suposant, a més, un notable descens en l’interès dels aficionats “al saber que uns quants juguen amb les cartes marcades”.

Aquesta pèrdua d’interès per part del públic de LaLiga, motivat també per la celebració de més partits de clubs de màxima categoria, en detriment de la resta d’equips de la competició i, per tant, la reducció de la rellevància de la competició domèstica, impactaria negativament als ingressos audiovisuals de LaLiga i els seus clubs en un 64%, o el que és el mateix, 1.208 milions d’euros menys per al futbol espanyol, segons l’informe.

“La Superlliga aconseguirà que aquells dos clubs que ja són a la seva primera divisió perdin l’interès per la competició domèstica, amb la corresponent pèrdua d’emoció per a tots els aficionats locals. Això derivaria en un menor atractiu audiovisual, i, per tant, en descensos d’ingressos enormes. Una conseqüència que també es donaria a la facturació per patrocinis o sponsors”, declarava Javier Tebas, que també va voler incidir que “aquest descens d’ingressos afectaria també els organismes que reben fons del futbol espanyol, com el Consell d’Esports, entre d’altres, així com tots els accionistes dels clubs a Espanya, que veurien com les seves accions perden valor dràsticament”.

Va recordar que el Consell d’Europa s’ha posicionat en contra de la Superlliga, i, per part seva, el Parlament Europeu ha defensat, amb un 87% dels vots, el model actual.

El plantejament que fa la Superlliga no és nou per al futbol europeu, ja que LaLiga subratlla que el 2019 el futbol europeu va rebutjar frontalment un model de Superlliga amb ascensos i descensos entre competicions similar al projecte liderat ara per Florentino Pérez. Aquesta iniciativa va ser rebutjada igualment contundentment per 244 clubs d’Europa perquè entenien que aquest projecte trencaria la sostenibilitat del futbol europeu. L’anàlisi de LaLiga a partir de l’informe pericial de KPMG aquest any sobre aquesta hipotètica competició reflectia que la seva posada en marxa suposaria la pèrdua del 40% dels ingressos de les lligues domèstiques, i del 45,5% en el seu valor.