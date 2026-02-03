La sostenibilitat marca el rumb del mercat d’hivern en LALIGA

El mercat de fitxatges d’hivern, que va tancar ahir, s’ha desenvolupat en LALIGA dins del marc de sostenibilitat econòmica que la competició va aplicant des de fa diverses temporades. Segons les dades de LALIGA, els clubs han invertit uns 80 milions d’euros en aquesta finestra, enfront dels 30 milions de la temporada passada en el mateix període, una evolució ascendent que situa a LALIGA en una posició comparable a la de la Bundesliga, l’altra gran competició europea que manté un model econòmic basat en el ‘joc net financer’.
Aquest model de gestió, consolidat en els últims anys, està orientat a reforçar l’estabilitat dels clubs a llarg termini i s’ha convertit en un dels trets més recognoscibles de LALIGA. El seu sistema de regulació financera, citat amb freqüència com una referència internacional, cerca compatibilitzar l’equilibri dels clubs amb el manteniment de la competitivitat esportiva. En aquest context, la configuració de les plantilles es recolza en grau més alt en decisions selectives en el mercat i en l’aprofitament de recursos propis, amb un pes rellevant del treball de formació.
En paral·lel a aquesta dinàmica, LALIGA torna a situar-se com a referent internacional en el desenvolupament de talent, segons l’últim informe del CIES Football Observatory, que analitza el valor de mercat dels jugadors formats en acadèmies de tot el món. L’estudi assenyala que cinc clubs de LALIGA, FC Barcelona, Reial Madrid, Atlètic de Madrid, Athletic Club i Reial Societat, estan entre els deu equips del món amb major valor de mercat de futbolistes procedents de les seves pedreres. Amb la meitat dels clubs presents en aquest top 10, la competició destaca per la solidesa i continuïtat del seu model formatiu.
A més, el rendiment esportiu també aporta context al comportament del mercat. Encara que el desemborsament sol situar-se per sota del d’altres grans lligues, com la Premier League, els clubs espanyols han mantingut una elevada competitivitat a Europa. Des de 2001, els equips de LALIGA han guanyat 35 títols continentals entre Champions League, Europa League, Conference League i Supercopa d’Europa, enfront dels 13 conquistats pels clubs anglesos durant el mateix període, una diferència de 22 trofeus.
Amb el tancament de la finestra hivernal, el panorama resultant manté una línia continuista respecte a temporades anteriors, marcada per la disciplina financera, l’impuls al talent propi i una estructura esportiva que permet als clubs desenvolupar projectes estables. La combinació de sostenibilitat econòmica i gestió esportiva sosté el posicionament de LALIGA dins del context internacional, d’acord amb l’estratègia d’equilibri que regeix el funcionament de la competició.