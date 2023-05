La situació socioeconòmica llastra la salut mental dels espanyols

Angelini Pharma i el ‘think tank’ The European House–Ambrosetti, sota la iniciativa ‘Headway: a new road map in brain health’, ha presentat en el Congrés dels Diputats dades sobre la situació actual de la salut del cervell o ‘brain health’ a Europa, posant en relleu la càrrega de les malalties que afecten el cervell en la societat actual en general i, en concret, en l’entorn laboral i educatiu, amb l’objectiu de dissenyar una estratègia enfocada en la cura del benestar i la salut del cervell en l’àmbit europeu.

‘Headway’ desenvolupa dos grans blocs: un centrat en la salut mental i un altre en malalties neurològiques, amb focus en l’epilèpsia. Respecte al primer bloc, les dades apunten que la taxa de mortalitat per trastorns mentals i del comportament ha aconseguit ja les 45,8 morts per cada 100.000 habitants i la càrrega econòmica associada a aquesta problemàtica també ha ascendit considerablement, suposant un 4,17% del PIB d’Espanya, lleugerament per sobre del 4% de la mitjana de la UE.

Les malalties neurològiques són responsables del 6% de les morts a Europa i en concret l’epilèpsia, malaltia que pot desenvolupar-se en qualsevol persona a qualsevol edat, ha revelat un risc de mort prematura 3 vegades superior a la resta de la població i una reducció de l’esperança de vida d’entre 2-10 anys.

Sobre els elements que estan darrere d’aquest increment de casos, l’informe apunta que la incertesa socioeconòmica, els conflictes geopolítics i la crisi mediambiental han estat detonants que han influït significativament en l’estat de la salut del cervell de la població espanyola en els últims anys.

En l’actualitat, i segons revela l’informe, els grups socials més afectats pels trastorns d’aquest tipus són les dones, els adolescents i els nens. Després de la pandèmia, el 83% de les dones va reconèixer que la crisi sanitària va afectar negativament la seva salut mental, en comparació amb el 36% dels homes.

També a les escoles és un entorn on augmenta la complexitat per a aquesta mena de pacients. L’informe apunta que les persones amb epilèpsia tenen més dificultats de trobar treball, se senten discriminades i aïllades i troben més barreres a les escoles. També, en el cas de les persones amb problemes de salut mental, les dades apuntes que gairebé el 14% dels abandons escolars a Europa i el 15,8% a Espanya es donen en aquestes persones.

La presentació ha comptat amb la participació de professionals mèdics, que han explicat les dades de l’estudi i l’impacte d’aquesta mena de patologies sobre la vida dels pacients, alguna cosa que han relatat els representants de les associacions de pacients participants en aquest acte.