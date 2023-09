La sisena jornada de LALIGA bat rècords d’assistència

La sisena jornada de LALIGA ha estat el cap de setmana amb major afluència de públic als estadis, especialment en el Civitas Metropolitano de l’Atlètic de Madrid i el Benito Villamarín del Betis, on es van congregar un total de 69.082 i 56.087 espectadors, respectivament.

El partit estrella d’aquesta jornada, #ElDerbi protagonitzat per l’Atlètic de Madrid i el Reial Madrid, que va acabar amb victòria blanc-i-vermella per 3-1, va aconseguir el rècord d’assistència absoluta al Civitas Metropolitano amb 69.082 espectadors, el 99,28% de l’aforament total de l’estadi.

Per part seva, el Reial Betis-Cadis CF, que va acabar en taules (1-1), també va aconseguir el rècord d’assistència absolut en l’estadi verd-i-blanc des de la seva reforma. En total, 56.087 espectadors, el 95,59% de l’aforament total, es van donar cita en el coliseu bètic, amb nombrosos aficionats del Cadis també en les graderies.

La presència cadista s’ha vist beneficiada per l’acord aconseguit per 16 clubs de LALIGA EA Sports, entre ells, el Reial Betis i Cadis CF, perquè les aficionis visitants puguin gaudir d’entrades amb preu màxim de 30 euros en graderies específiques per a elles. Aquesta iniciativa facilita els desplaçaments de les diferents aficions per tot el país i afavoreix a les economies locals on se celebren els partits.

A més de les dades d’assistència de públic als estadis de LALIGA aquesta jornada, aquesta temporada 23/24 també destaca pel seu increment de gols respecte a l’anterior. Dels 59 partits disputats fins al moment des del començament del campionat, s’ha aconseguit una mitjana de 2,93 gols per partit, una xifra superior a la de 2,65 gols en el mateix punt de la competició en la 22/23.

En xifres totals, 173 gols en comparació amb els 159 de l’anterior campanya en la mateixa jornada, 14 gols més que augmenten d’aquesta manera la capacitat golejadora dels equips i jugadors de LALIGA EA SPORTS.