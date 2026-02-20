La seu d’ACCIÓ a Barcelona acollirà el programa executiu en defensa impulsat per AP institute i AeroS, reforçant l’aposta de la Generalitat per sectors estratègics. El programa, que se celebrarà a Barcelona en format híbrid, s’impartirà en la seu d’ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya.
L’elecció d’ACCIÓ com a seu reforça l’enfocament industrial i internacional de la iniciativa, alineat amb l’estratègia d’impuls al teixit empresarial català en sectors estratègics i d’alt valor afegit. Dirigit per Raúl Blanco, director executiu d’Estratègia a SAPA, el claustre del programa està format per alts càrrecs institucionals del Ministeri de Defensa, del Ministeri d’Indústria i de la Generalitat de Catalunya, així com per comandaments de l’àmbit de la defensa i directius de companyies tractores com Indra, Navantia, GMV, SAPA, Amper o ITP Aero. L’objectiu és oferir a les empreses una visió integral de l’ecosistema de la defensa i un full de ruta concret per a facilitar la seva entrada i creixement en el sector.
El programa executiu incorpora Teresa Ruiz, directora de Cadena de Subministrament de General Dynamics European Land Systems (GDELS), com a nova ponent del claustre. Amb una sòlida trajectòria de més de 20 anys en la indústria de la defensa, Teresa Ruiz ha liderat a GDELS tots els aspectes vinculats a la gestió del flux de béns, des de l’adquisició fins al lliurament final.
El seu enfocament estratègic i la seva capacitat per optimitzar processos de proveïment i gestió de riscos han estat determinants per garantir l’eficiència operativa de la companyia. Al llarg de la seva carrera, ha treballat en la gestió de relacions amb proveïdors, el disseny d’estratègies d’aprovisionament i la negociació de contractes i acords de subministrament en entorns altament complexos i regulats.
En el marc del programa, Teresa Ruiz centrarà la seva intervenció a com preparar una empresa de defensa per atreure capital privat, abordant els criteris clau que valoren els fons d’inversió; com construir una equity story sòlida i convincent i com posicionar-se estratègicament per a escalar eficaçment en la cadena de subministrament. El seu enfocament pràctic proporcionarà als assistents eines fonamentals per comprendre el que busquen els inversors en aquest sector, assegurant que les empreses puguin enfortir la seva proposta de valor, millorar la seva competitivitat i atreure inversió en un mercat altament especialitzat.
Amb aquesta iniciativa, AeroS i AP institute reforcen la seva aposta per impulsar la competitivitat del teixit industrial i tecnològic, facilitant l’entrada de més empreses en el sector de la defensa i la seva adaptació a les noves prioritats estratègiques europees.