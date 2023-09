La Selecció Espanyola de Polo es proclama campiona d’Europa a Düsseldorf

La Selecció Espanyola de Polo es proclama aquest diumenge Campiona del XIV Campionat d’Europa celebrat a Düsseldorf (Alemanya) en imposar-se en la final a l’equip de l’Azerbaidjan per 9-6. És el primer títol europeu que aconsegueix la selecció espanyola, que l’any passat es va proclamar campiona del món als Estats Units, en el qual és fins ara la fita més gran de la història d’aquest esport del país. El quartet espanyol format per Joaquín Castelví, Luis Domecq, Mario Gómez, Manuel López i Jaime Lleo va mostrar un altíssim nivell durant tot el torneig derrotant a potents seleccions, inclosa l’amfitriona Alemanya per 7 a 5 en les semifinals.

En aquesta edició van participar un total de vuit seleccions: Àustria, l’Azerbaidjan, Anglaterra, Alemanya Itàlia, Holanda, Espanya i Suïssa, que es tradueix en trenta-dos jugadors i més de 200 cavalls per a competir pel cobejat títol europeu. Itàlia, que defensava el títol després de proclamar-se campió en 2021 a Sotogrande, només va poder ser cinquena en aquesta edició.

El primer Campionat Europeu de Polo es va celebrar en St. Moritz, Suïssa, en 1993. Amb sis victòries, un 2n lloc i un 3r lloc, Anglaterra ha estat la nació més reeixida en el Campionat Europeu de Polo fins al moment. En segon lloc, en les estadístiques es troba Itàlia amb tres títols guanyats, seguida per França amb dues victòries. Ara, amb el seu primer títol europeu, Espanya s’uneix al prestigiós elenc de campions.

L’evolució i el potencial del pol espanyol segueix a l’alça i en l’actualitat són els dominadors en l’àmbit mundial. Cal recordar que el 2022 la selecció de polo va guanyar el campionat del món amb Nico Álvarez, Luis Domecq, Nico Ruiz Guiñazu i Pelayo Berazadi en imposar-se als Estats Units.