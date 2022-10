La Sedar i Gilead s’uneixen per desenvolupar innovacions per anestesistes

La Societat Espanyola d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (Sedar) i Gilead Sciences han signat un conveni de col·laboració per a impulsar activitats científiques i formatives per als anestesistes. Amb aquest acord, totes dues organitzacions es comprometen a promoure i impulsar un major coneixement de l’Anestesiologia com a especialitat mèdica, així com de la formació en el camp de les infeccions fúngiques per part dels anestesiòlegs a través d’activitats, cursos, sessions i programes formatius, que comptaran amb l’assessoria científica i l’aval de Sedar. Així mateix, les parts articularan i donaran forma a la seva col·laboració institucional a través del Campus Sedar, en el qual Gilead patrocinarà iniciatives anuals, seguint els criteris científics aprovats per la SEDAR.

“La Sedar és una societat científica que té les seves portes obertes a la col·laboració amb institucions, organitzacions sanitàries i empreses. És un honor que Gilead Sciences s’hagi fixat en nosaltres i que, gràcies a aquest acord, puguem fer front a reptes comuns, com són la formació acreditada de màxim nivell de tots els socis de SEDAR, la promoció de bones pràctiques i la recerca en Anestesiologia”, ha comentat el doctor Javier García, president de la Societat Espanyola d’Anestesiologia.

Per a María Río, vicepresidenta i directora general de Gilead España, “l’acord que hem signat amb Sedar és una mostra del compromís de Gilead amb la formació dels professionals sanitaris. A través d’aquesta col·laboració amb Sedar busquem avançar en el coneixement i el millor maneig de les infeccions fúngiques invasives. Les infeccions fúngiques invasives suposen un repte en l’àmbit sanitari: a nivell mundial s’estima que estan associades a 1,5 milions de morts cada any. A Espanya, es calcula que cada any hi hauria més de 8 milions d’infeccions fúngiques, de les quals més de 10.000 serien invasives”.