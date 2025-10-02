La satisfacció amb la sanitat madrilenya aconsegueix el seu nivell més alt en quatre anys

La satisfacció amb el sistema sanitari madrileny ha experimentat una millora significativa en els últims quatre anys, segons un estudi realitzat per Ipsos sobre la percepció de la sanitat pública a Espanya.
Indica que el 77% dels madrilenys usuaris de la sanitat pública es declaren satisfets amb la sanitat a la regió, nou punts més que en 2021. A més, un de cada cinc ciutadans (21%) atorga la màxima qualificació d’excel·lent, dos punts més que fa quatre anys.
En paral·lel, la insatisfacció ha descendit amb força, del 21% al 14%. La millora s’observa en tots els aspectes avaluats, amb avanços destacats en digitalització, reducció dels temps d’espera i accessibilitat del professional sanitari, amb un increment de la satisfacció del 17% en els dos primers i del 16% en el de l’accessibilitat.
També assenyala que hi ha un fort creixement de l’ús de la lliure elecció sanitària a Madrid. En Atenció Primària, ha passat del 34% en 2021 al 49% en 2025; en especialitzada, del 17% al 26%; i en hospitalària, del 15% al 28%. Segons Silvia Bravo, Directora de Recerca d’Ipsos, “l’augment en l’exercici de la lliure elecció a Madrid mostra un canvi cultural cap a un pacient més informat, exigent i partícip en la presa de decisions sobre la seva salut”.
L’enquesta analitza també els principals factors que porten els madrilenys a canviar de metge, especialista o hospital. En Atenció Primària, la falta d’empatia del metge s’ha convertit en la raó més assenyalada per a exercir la lliure elecció (25%, enfront del 19% en 2021), mentre que perd pes la ubicació del centre (24% enfront del 31%) i guanya rellevància el descontentament amb el servei anterior (23% enfront del 21%).
En atenció especialitzada, el temps d’espera per a la consulta es manté com el principal motiu (31%), sense variacions respecte a 2021, seguit d’un descens en el descontentament amb el servei anterior (del 28% al 21%) i en la importància de la ubicació (19% enfront del 24%). Finalment, en atenció hospitalària, el temps d’espera es converteix en el factor determinant (29%, enfront del 26% de fa quatre anys), mentre que la ubicació cau amb força del 40% al 27% i el descontentament amb el servei anterior registra un lleuger augment, en passar de l’11% al 15%.
L’Hospital Universitari Fundació Jiménez Díaz es manté com el centre hospitalari més triat pels madrilenys quan exerceixen la lliure elecció. El 4% dels enquestats la van seleccionar com el seu hospital de destí després d’un canvi, dos punts més que en 2021. Li segueixen els hospitals universitaris La Paz, Gregorio Marañón i 12 d’Octubre, amb un 2% cadascun (aquest últim puja un punt respecte a 2021).
Així mateix, si tots els madrilenys poguessin canviar d’hospital, la Fundació Jiménez Díaz i La Paz serien els preferits per un 7% dels ciutadans, seguits del Gregorio Marañón (6%). “El lideratge d’hospitals com la Fundació Jiménez Díaz reflecteix no sols el seu prestigi i reputació, sinó també la capacitat del sistema madrileny per a oferir opcions de qualitat en l’exercici del dret a triar”, assenyala Silvia Bravo.
Madrid se situa com un dels territoris que lideren en percepció ciutadana de la qualitat sanitària, al costat de País Basc i Balears. La comunitat destaca també per l’alta proporció de ciutadans que atorguen excel·lent a la sanitat (21%), molt per sobre de la mitjana nacional (10%).