La reconversió del sector agroalimentari passa per finançar la innovació

Els efectes derivats de la manca d’aigua dels últims mesos en un context de canvi climàtic han posat en suspens moltes empreses agroalimentàries, que veuen com les collites pateixen els estralls de la sequera. Amb l’objectiu de mitigar la caiguda d’ingressos, el sector agroalimentari destina cada cop més recursos econòmics a “polítiques que impliquin innovació, millores genètiques i una gestió més sostenible del territori”.

Així ho destaca almenys l’associació del sector Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya (CAAE), que estima que la producció de cereals a Espanya per a aquest any caigui a la meitat en comparació del 2022, fins als nou milions de tones.

Per emprendre aquestes inversions i millores tècniques, CAAE reivindica el finançament bancari com un element “clau per garantir la continuïtat de l’activitat” de les explotacions i cooperatives agroalimentàries, ja que aporta la “liquiditat” suficient per preservar la viabilitat del sector i facilitar-ne la seva recuperació davant dels estralls que presenta la manca daigua.

Incrementar el suport al sector agroalimentari

En aquest sentit, hi ha entitats especialitzades com AgroBank o Unicaja que estan incrementant el suport al sector agroalimentari per finançar les necessitats de la indústria.

AgroBank, líder en el finançament al sector agroalimentari, ha finançat el conjunt de la cadena agroalimentària amb 13.464,3 milions d’euros el primer semestre del 2023, fet que suposa un increment del 3,1% en comparació del mateix període de l’exercici anterior. L’entitat, conscient de les dificultats que travessa el sector, ha fet un esforç per posar a disposició de les empreses préstecs amb condicions preferents i assessorament especialitzat a través de l’extensa xarxa d’oficines que té el banc per tot el territori nacional.

En el cas d’Unicaja, disposa de productes i serveis que van des del finançament de cultius intensius fins a les assegurances d’explotacions agropecuàries, així com la facilitació a l’accés als Fons Next Generation.

El director general de CAAE, Gabriel Trenzado, ha declarat aquest diumenge en un comunicat que “és important que s’aposti per un coneixement més gran, la modernització de regadius, així com comptar amb una política d’estat sobre l’aigua que millori la coordinació entre institucions”.

El sector agroalimentari remarca que no pretén viure d’ajuts, sinó poder innovar en un sector que necessita una reconversió necessària als nous temps marcats pel canvi climàtic. Trenzano assevera que el finançament bancari va “molt més enllà de les ajudes, especialment en el cas de les cooperatives, les necessitats de finançament de les quals requereixen preservar inversions industrials i el manteniment de l’ocupació a moltes zones rurals per poder abordar el negoci del futur”.

A parer seu, el fet que les ajudes públiques procedents de la PAC solen “ser escasses i mal assignades”, ja que afecten molts sectors, els préstecs i el finançament tou amb ajudes públiques pot ajudar el sector a “concatenar campanyes quan tota la inversió s’ha perdut”. Aquesta combinació de recursos podria costar “menys fons públics i mobilitzar més fons privats”.

En aquest sentit, durant el primer trimestre del 2023, el volum de crèdit que el sector agrari va requerir en conjunt va pujar fins als 21.122 milions d’euros, un 2,1% menys respecte al quart trimestre del 2022 i un 4% menys que el mateix període que l’any anterior, segons les darreres dades del Ministeri d’Agricultura.