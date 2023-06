La prohibició de Huawei a Alemanya costaria 2.500 milions d’euros i costaria anys aplicar-la

La prohibició de l’ús de Huawei a les xarxes 5G a Alemanya costaria al voltant de 2.500 milions d’euros i costaria anys aplicar-la, segons exposa l’analista Iain Morris en un article per a Light Reading. Morris assenyala que si bé Huawei ja ha estat “expulsat” d’alguns mercats europeus, la majoria dels governs nacionals gairebé no han prestat atenció als advertiments de les institucions comunitàries sobre els riscos que creuen que comportarien per a la seguretat els proveïdors de la Xina.

En el cas d’Alemanya, indica que si bé les companyies han adoptat algunes mesures encaminades a prescindir de Huawei en aquestes xarxes, els tres grans operadors mòbils del país, Deutsche Telekom, Telefónica i Vodafone, continuen obtenint productes de Xarxa d’Accés de Ràdio (RAN) ) de l’empresa xinesa.

Relata que els informes de Strand Consult, de Dinamarca, constaten aquesta dependència i afegeix que el 57% de l’equip 4G RAN d’Alemanya va ser subministrat per Huawei el 2020 i que a finals de l’any passat fins al 59% dels equips 5G instal·lats també provenien de la companyia xinesa.

Per això, indica, sobre la base d’una anàlisi de Barclays, que el cost de reemplaçar-lo ara pujaria a milers de milions d’euros. Segons les estimacions de Barclays, Deutsche Telekom s’enfrontaria a una factura superior als 1.000 milions d’euros per desallotjar Huawei i Telefónica i Vodafone haurien de desemborsar cadascun al voltant de 700.000 milions d’euros.

A més, Morris adverteix que la prohibició formal de Huawei podria provocar una resposta comercial de la Xina, perjudicant els fabricants d’automòbils i altres sectors alemanys, ja que el país asiàtic va ser el soci comercial més gran de béns d’Alemanya el 2022. Respecte a les alternatives, només la sueca Ericsson i la finlandesa Nokia són actualment proveïdors viables de productes 2G a 5G, afegeix.

D’altra banda, destaca que l’informe de Strand Consult mostra que molts altres països europeus continuen comprant proveïdors xinesos, principalment Huawei. A finals de l’any passat, la seva participació en equips 5G instal·lats era del 53% a Hongria, el 51% a Itàlia, el 72% als Països Baixos, el 38% a Polònia, el 34% a Portugal, el 76% a Romania i el 38% a Espanya, per nomenar-ne només alguns.

Per això, conclou que una eliminació gradual és l’únic escenari realista, ja que mitigaria l’impacte financer i permetria als operadors registrar els costos de reemplaçament com a part de la despesa de capital anual, però implica que un reemplaçament complet farà molts anys. La conseqüència, finalitza, és que Huawei encara podria ser a Europa quan es llencin els primers serveis 6G.