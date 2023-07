La presidenta de la Lliga F: “Pedro Sánchez ha decebut el futbol femení”

La presidenta de la Lliga de Futbol Femení (Lliga F), Beatriz Álvarez, assegura que el president del Govern, Pedro Sánchez, ha decebut al futbol femení i critica també l’actitud del president de la Real Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales

En una entrevista a ‘ABC’ que recull Servimedia, Álvarez parla de les dificultats a les quals ha hagut de fer front durant el primer any de professionalisme de la competició femenina des de l’inici, ja que la primera jornada no es va disputar per una vaga de arbítras que assegura va ser “instigada per la Federació Espanyola de Futbol ”.

“Aquí ja va començar a posar-se tot del revés: es va veure on es col·locava cada institució, quines eren les pretensions de la RFEF i quin la postura del Consell Superior d’Esports (CSD). Des de llavors hi ha hagut pedres i barreres al llarg de tota la temporada. Ha estat molt xocant que el CSD, d’una banda, t’injecta diners perquè siguis sostenible i, per un altre, et digui per exemple que has de lliurar el 20% dels teus ingressos comercials a un tercer, que és la federació; la mateixa que dos dies abans d’aquesta resolució deia públicament que és la segona federació més rica d’Europa, amb un superàvit de 25 milions”.

La presidenta de la Lliga femenina relata que al principi sentia “el suport del CSD. Hi havia anomenades, reunions… Consideraven rellevant que fos un projecte liderat per una dona. Però aquest suport es va difuminar amb el pas del temps, i va passar a la federació”.

Per això, diu que “el Govern de Sánchez ens ha decebut. Ha decebut al futbol femení”, ja que sosté que “apostes per una Lliga professional i una setmana abans de la seva primera jornada a algú se li ocorre una manera de boicotejar-la, alguna cosa que ja veníem avisant. I et trobes amb una inacció total del CSD, sabent que s’anava a parar la competició”.

“El PSOE sempre ha tractat d’impulsar als desfavorits, però en aquest cas fa costat al poderós”, diu en al·lusió a la Federació Espanyola de Futbol. “La solidaritat no pot ser del feble al poderós, del qual menys té cap al que més té. Però el CSD sembla estar limitat per alguna cosa. El seu discurs oficial és que hem de ser les parts els qui arribem a una solució. Que ells només han d’arbitrar quan sigui absolutament necessari. I jo em pregunto: si una vaga arbitral que et pararà la primera jornada de la primera competició professional femenina de la història no et sembla suficient motiu per a intervenir, quin paper tens? El CSD mai degué acceptar la vaga de les àrbitres. Mai havien protestat abans”.

És espcialmente crítica amb la federació, ja que creu que “tracta de demostrar permanentment amb el seu boicot que ells tenien raó que no estàvem preparades, que no generem prou”.

En l’entrevista que publica ‘ABC’ diu que la federació que presideix Luis Rubiales intenta destruir la Lliga femenina. “A la vista està que el futbol femení tampoc els importa. Ho han gestionat tots aquests anys i han estat incapaços de generar els ingressos que estem generant ara. Potser és que no apostaven per això. Però la decepció és encara major amb el Govern, la inacció del qual recolza l’intent de Rubiales”.

Álvarez denuncia per abusiu el que han de pagar a la RFEF pels arbitratges i afirma que “Rubiales mai ha cregut en el futbol femení”.