La presidenta de l’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació (Eiopa), Petra Hielkema, ha advertit que “el sistema de pensions actual no és sostenible si no comencem a actuar”, ja que “el 20% dels ciutadans de la Unió Europea estarà en dificultats en arribar a la seva jubilació”.
Va fer aquestes declaracions en rebre el Premi Jon Aldecoa, atorgat per Loreto Mutua i la consultora Novaster. Un guardó que reconeix cada any a figures clau en l’àmbit de la previsió social i que en la seva cinquena edició ha recaigut a Petra Hielkema, pel seu treball en pro de la suficiència i sostenibilitat de les pensions europees. Amb una reconeguda trajectòria en el sector bancari i d’assegurances en diverses entitats europees, Petra Hielkema presideix Eiopa des de 2021. En el seu discurs d’agraïment, Hielkema va defensar la seva aposta per la innovació reguladora i per abordar el sistema de pensions amb enfocament integral (primer, segon i tercer pilar), a més d’advocar per orientar a la ciutadania, especialment als més joves, sobre les opcions per a abordar la seva futura jubilació.
Hielkema, presentada pel jurat del premi com la “arquitecta del benestar futur”, ha explicat mesures que defensa des de Eiopa per a impulsar l’estalvi complementari per a la jubilació a la UE, com la implantació de sistemes d’inscripció automàtica (acte-enrolment) en plans professionals d’ocupació i en productes personals com el PEPP (plans paneuropeus). Hielkema també va explicar la necessitat de desenvolupar sistemes nacionals de rastreig de pensions enllaçats amb el European Tracking Service.
PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTÀRIA
La cerimònia de lliurament del guardó, que distingeix les millors pràctiques en previsió social i sostenibilitat, i reuneix entitats i professionals del sector, va comptar amb les intervencions de Francesco Briganti, secretari general de CBBA Europe (Cross Border Benefits Alliance – Aliança Europea de Beneficis Transfronterers), que va defensar igualment l’acte-enrolment i va subratllar la necessitat de “coratge polític” per a abordar el sistema actual de pensions.
Per la seva part Diego Valero, president de Novaster, va posar èmfasi en “la batalla de la narrativa”, i en què els “valors i les emocions dels estalviadors són els que mouen al mercat”, a més d’assenyalar que “l’emoció és un risc i una oportunitat”. Valero també va emfatitzar que el rol de l’estat ha de “facilitar el terreny de joc amb una normativa estable”, des de la seva experiència al capdavant de Novaster, consultora estratègica independent especialitzada en economia de la longevitat i salut financera.
Jon Aramburu, director general de Loreto Mutua, ha compartit amb Hielkema i Briganti la necessitat d’implementar mesures que afavoreixin l’expansió de sistemes com els plans d’ocupació, a més de reclamar la revisió de les limitacions financeres que restringeixen les aportacions a aquests productes i d’harmonitzar els productes similars en matèria de previsió social: “Hi ha molta feina per fer”, incidia, mentre posava en valor el treball realitzat per Loreto Mutua, que compta amb més de 1.300 milions sota gestió i més de 29.000 mutualistes.