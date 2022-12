La premsa internacional recull la “desfeta” de la Superliga i el suport de l’advocat del TJUE a UEFA i FIFA￼

La premsa internacional recull el dictamen de l’Advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), Athanasios Rantos, que recolza la posició d’UEFA i FIFA respecte a la Superliga, atès que tots dos organismes podrien vetar de les seves competicions als clubs participants en aquest hipotètic nou campionat.

Diferents mitjans de comunicació estrangers han posat de manifest que la Superliga queda molt ‘tocada’ amb aquestes conclusions de cara al veredicte final, ja que, encara que l’informe emès no és vinculant, al voltant d’un 80% de les seves recomanacions són acceptades pel TJUE en l’elaboració de les sentències.

Al Regne Unit, un dels països més bel·ligerants en contra de la Superliga, la premsa apunta en aquesta direcció. Per exemple, ‘The Guardian’ comenta que “l’opinió d’un assessor jurídic assesta un dur cop a l’alacaigut projecte”.

Per part seva, la BBC ressalta que “la UEFA i la FIFA han estat recolzades per a frenar la creació de la Superliga”. A més, Sky News remarca que l’opinió dictada per Rantos són “males notícies per a la Superliga europea”, així com el mitjà esportiu britànic digital ‘90min’, que diu que “el tribunal ha assestat un dur cop a la Superliga”.

Els mitjans francesos segueixen la mateixa línia que els britànics, i fins i tot són més incisius, com en el cas del diari esportiu ‘L’Equipi’ que titula “Superbofetada per a la Superliga”. El rotatiu assenyala que “el futbol europeu ha rebutjat unànimement el vague projecte de competició continental presentat pels seus promotors” i que “aquesta opinió suposa un avantatge per a la UEFA, que es troba a pocs mesos d’una decisió judicial sobre l’assumpte”.

Així mateix, el diari ‘Le Monde’ afirma que “el TJUE dictamina a favor de la UEFA”, afegint que “el torneig privat proposat, que competiria amb el de la UEFA, havia dividit fortament al futbol europeu”.

La premsa italiana i alemanya tampoc s’ha quedat al marge. El ‘Corregués dello Sport’ diu categòric que “la UE rebutja la Superliga”, mentre que, al país germànic, el ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’, una de les seves principals capçaleres, destaca que “el dictamen del TJUE reforça a la UEFA i a la FIFA”. Una cosa amb la qual coincideix l’agència de notícies global Reuters, que assenyala que “La FIFA i la UEFA obtenen el suport d’un assessor del Tribunal de la UE sobre les normes impugnades per la Superliga”.

D’altra banda, la revista ‘Polític’ augura que “la UEFA i la FIFA podrien obtenir el suport del Tribunal de la UE en la seva batalla per la Superliga”, i l’agència estatunidenca Associated Press (AP) titula que “l’assessor jurídic de la UE es posa del costat de la UEFA i la FIFA en el cas de la Superliga”.

Igualment, mitjans d’abast mundial destaquen la desfeta que ha provocat l’informe de Rantos per als clubs que donen suport a la Superliga. “L’advocat general del TJUE ha rebutjat l’al·legació de la Superliga que la governança del futbol europeu per part de la UEFA constitueix un monopoli il·legal conformement a la legislació de la UE en matèria de competència”, assegura la web del canal esportiu americà ESPN.

Ja a Espanya, els principals diaris també han recollit la notícia destacant el “cop” rebut per A22 Sports Management, l’empresa impulsora del projecte amb el suport de Reial Madrid i Barça. En aquest sentit, ‘El País’ assenyala que “l’advocat de la UE dona la raó a la FIFA i a la UEFA i els permet sancionar als clubs que participin en la Superliga”. El Mundo destaca el “revés per a la Superliga” aclarint que “l’advocat de la UE creu que els clubs poden crear-la, però no poden seguir en competicions de la FIFA i la UEFA sense permís”.