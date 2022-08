La plataforma xinesa Huobi reapareix en el polèmic Món Crypto

La plataforma xinesa de criptos Huobi torna a estar en el centre de la polèmica en ser un dels patrocinadors del Món Crypto Metaverse Day, el controvertit esdeveniment de criptomonedes que se celebra en el Wizink Center de Madrid aquest dissabte 27 d’agost. Huobi Global és una de les principals marques que recolzen econòmicament aquest esdeveniment, sobre el qual la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha advertit que l’empresa organitzadora “no compta amb cap mena de llicència per a assessorar sobre instruments financers o mitjançar operacions d’inversió sobre instruments financers”.

Aquest advertiment ja ha provocat la retirada dels seus dos presentadors, Cristina Pedroche i Jorge Fernández, que han anunciat la seva no participació en aquest. El Món Crypto està inclós des de juliol de 2021 en la llista “grisa” o de “altres entitats” del supervisor. Es tracta d’un llistat que incorpora a entitats que no compten amb autorització ni estan registrades a cap efecte en el propi supervisor.

Els supervisors espanyols, igual que els europeus porten alertant temps sobre aquesta mena d’inversions no regulades. Ara, aquest advertiment de la CNMV s’ha fet extensible a l’esdeveniment Món Crypto. Entre els patrocinadors de l’esdeveniment es troben diverses entitats també advertides per la CNMV com Bitget, Bybit i la pròpia Huobi, considerades com a entitats no registrades o “quiosquets financers”.

Es dona la circumstància que el mes de maig passat la Real Federació Espanyola de Futbol es veia obligada a “ajornar”, tan sols unes hores abans de produir-se, l’anunci de l’acord de patrocini amb Huobi.

L’RFEF va informar en un comunicat que totes dues entitats van decidir “de comú acord” posposar l’esdeveniment fins que s’aclarís la “situació jurídica a Espanya” de la plataforma dedicada al mercat de les criptomonedas.