La planta Taweelah d’Abengoa reconeguda com la dessaladora de l’any

Taweelah, la planta dessaladora d’Abengoa a Abu Dhabi (Unió dels Emirats Àrabs), ha estat guardonada com a planta dessaladora de l’any en els Global Water Awards. El jurat dels premis, d’abast internacional, ha destacat que Taweelah, la major planta dessaladora del món, “representa un pas històric cap a la descarbonització del sistema de dessalació tèrmica de l’emirat.”

El guardó posa de manifest que la planta, la primera a combinar la producció d’aigua potable amb la generació d’energia neta en l’emirat, contribuirà a reduir la petjada de carboni d’Abu Dhabi en 2,5 milions de tones de CO₂ a l’any, marcant l’inici d’una nova era de dessalació sostenible en l’emirat, històricament basada en energia tèrmica. La dessaladora de Taweelah garanteix el subministrament anual als quatre milions i mig d’habitants d’Abu Dhabi.

El projecte, que forma part del pla desenvolupat pel govern d’Unió dels Emirats Àrabs per a fomentar la participació privada en el desenvolupament d’infraestructures del país, representa, per a Global Water Intelligence, publicació especialitzada en el sector de l’aigua organitzadora promotora d’aquests guardons, “un exemple brillant de l’eficàcia de la dessalació moderna” i subratlla tant el disseny com la capacitat de producció de la dessaladora. Taweelah pot arribar a dessalar 909.000 metres cúbics al dia.

Finalment, el premi també incideix en què el projecte de Taweelah és un referent des del punt de vista financer. Global Water Intelligence assenyala que la dessaladora, “en aprofitar els avantatges de la generació d’energia solar per al seu autoproveïment ha pogut superar el desafiament dels preus de l’energia a Abu Dhabi, aconseguint subministrar aigua per sota de 0,50 dòlars/m³”.

El reconeixement en els Global Water Awards suposa un suport a l’aposta d’Abengoa per Orient Mitjà, on a més de Taweelah (que va posar recentment la seva fase dos en operació comercial), compta amb una altra planta dessaladora a l’Aràbia Saudita, Jubail3.