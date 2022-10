La pasta guanya terreny a les llars amb un augment de consum d’un 10%

Aquest dimarts, 25 d’octubre, se celebra el Dia Mundial de la Pasta, un dels aliments més consumits diàriament en totes les llars per la seva versatilitat, la seva facilitat de preparació… i el seu sabor deliciós! Un producte assequible i nutritiu, inclòs en qualsevol dieta saludable i bàsic en la dieta Mediterrània, que agrada tant als grans com als més petits de la casa.

Fonamental en la nostra dieta, nou de cada deu llars a Espanya consumeixen pasta, amb una mitjana per càpita que es va situar en 4,19 kg/persona l’any passat. Una xifra que suposa un avanç sostingut en els nivells de consum que, durant l’última dècada, han crescut un 10%. No obstant això, i malgrat aquesta dada, el nostre país encara està lluny de les xifres de Portugal (6,6 kg/ persona/ any) o França (8kg).

En els últims temps, i gràcies a l’elevat grau de coneixement i a l’experiència de consum tant dins com fora de la llar, les famílies han fet evolucionar els seus gustos i expectatives respecte al que esperen d’una bona pasta alimentosa. L’objectiu és clar! Traslladar a cada casa – en una versió més assequible i personalitzada, encara que igual de saborosa – l’experiència d’un restaurant en el que a formes textures i receptes es refereix.

Nova gamma ‘Selecció 1946’, una pasta artesanal capaç de sorprendre el paladar

Per això, i amb la finalitat de traslladar aquesta experiència gastronòmica a la llar, Grup Gallo ha incorporat al seu procés industrial una nova varietat blat amb alt contingut en proteïna elaborada amb motlle de bronze, binomi amb el qual ha aconseguit una pasta artesanal que no et deixarà indiferent: la nova gamma ‘Selecció 1946’.

Procés i matèria primera permeten recuperar els valors de tradició i artesanalitat a partir d’un procés de fabricació més lenta i delicada, amb un assecat controlat del producte que incideix directament en la textura final, porositat i rugositat de les formes

Un aspecte més artesanal que, tal com destaca la directora d’Operacions de Grup Gallo, Ana Ojeda, “ens aporta una superfície més rugosa que permet que la salsa i la resta dels ingredients s’adhereixin fins a un 20% més i es pugui gaudir d’una pasta més saborosa i gustosa, que potencien que el consumidor pugui tenir una experiència única en el paladar”.

Un pas decisiu en el gaudi de la pasta amb unes varietats que permeten augmentar fins al 14% l’índex proteic gràcies a la matèria primera de qualitat superior amb la qual s’elaboren les noves varietats: “alguna cosa que fa possible el nostre equip especialitzat en selecció de gra el qual recepciona, analitza i classifica aquest blat d’alta qualitat que posteriorment aconseguim treballar mitjançant un procés molt cuidat de molta per a obtenir una sèmola d’altíssima qualitat”, afegeix Ojeda.

Qualitat i innovació en l’ADN des de 1946

Des de fa més de 75 anys, Pastes Gallo ha estat una marca icònica que pot mirar al futur des del profund respecte a un llegat que ha demostrat el seu compromís amb el consumidor i la seva proximitat amb les famílies d’aquest país, mantenint sempre una escolta activa per a poder anticipar-se a les necessitats de les famílies.

Segons Noemí García, directora de Màrqueting, Comunicació i Sostenibilitat de Grup Gallo, “aquesta escolta activa ens ha indicat clarament que les famílies cada vegada més volen fer del quotidià, una cosa especial”. Pel que fa a pasta, “això es tradueix en formes més grans i originals, amb textura artesanal, pròpies dels grans restaurants de pasta”.

Les seves constants des del seu naixement en 1946, de la mà de José Espona, la qualitat i la innovació. Ell va ser l’artífex de l’arribada del blat dur a Espanya i va posar tot la seva obstinació a convèncer als agricultors del cultiu d’aquesta varietat, donant lloc a una pasta amb propietats encara avui úniques en el mercat: una pasta amb un índex glucèmic més baix, que no es passa ni es pega, no desprèn midó durant el cuinat i permet una millor conservació.

Grup Gallo s’ha consolidat en el mercat espanyol com a marca líder de la pasta seca, les salses i les farines com a únic fabricant nacional, oferint una àmplia varietat de pastes, amb receptes totalment adaptades al gust dels paladars espanyols. El reconeixement dels consumidors li avala amb la seva fidelitat i una quota de mercat pròxima al 35% en pasta seca, un 29% en salses i un 16% en farines.