La nova normativa europea de joguines reforça la protecció enfront de substàncies químiques i riscos de ciberseguretat

La Unió Europea ha anunciat l’entrada en vigor, a partir de l’1 de gener de 2026, del nou Reglament (UE) 2025/2509 relatiu a la seguretat de les joguines, que substitueix a la Directiva 2009/48/CE i suposa una de les reformes més ambicioses de la legislació europea en matèria de seguretat de producte en els últims anys. Encara que la seva aplicació serà obligatòria a partir de l’1 d’agost de 2030, després d’un període transitori de 54 mesos, la norma estableix des d’ara un nou marc de referència per a fabricants, importadors i distribuïdors que operen en el mercat europeu.
El nou reglament introdueix requisits “més estrictes” en matèria de substàncies químiques, amb especial atenció en els PFAS, que quedaran “totalment prohibits” per la seva gran durabilitat i resistència a degradar-se tant en el cos humà com en el medi ambient. A més, els fabricants hauran d’avaluar de forma exhaustiva de seguretat de les joguines davant possibles regs químics, mecànics, físics i elèctrics. També hauran d’avaluar aspectes com la inflamabilitat, la higiene i la radioactivitat, així com necessitats específiques de protecció infantil.
Un dels elements clau del nou marc normatiu és la introducció del Passaport Digital de Producte (PDP), que totes les joguines hauran d’incorporar i l’objectiu principal de les quals és millorar la traçabilitat de les joguines comercialitzades en el mercat europeu.
El reglament també aclareix les responsabilitats al llarg de tota la cadena de subministrament, incloent-hi fabricants, importadors, distribuïdors i proveïdors de serveis. En aquest context, les plataformes de venda en línia hauran de garantir la correcta visualització del marcatge CE, els advertiments de seguretat i el Passaport Digital de Producte.
Encara que la indústria disposa d’un ampli període d’adaptació, la nova normativa implica nous requisits documentals, ajustos en formulacions químiques i la implantació de sistemes digitals, la qual cosa exigeix una planificació anticipada.
“La nova norma marca un abans i un després en la legislació de seguretat de producte a la Unió Europea, reforçant la protecció dels menors i exigint a les empreses una visió més integral i preventiva del compliment normatiu. Anticipar-se a aquests requisits serà clau per a garantir l’accés al mercat i la confiança de consumidors i autoritats”, segons va indicar Oriol Roig, Global Key Account Manager de Consumer Products & Retail de TÜV SÜD.
Amb una àmplia experiència en seguretat de joguines, TÜV SÜD va destacar que acompanya des de fa anys a fabricants i distribuïdors mitjançant assajos de seguretat, avaluacions de riscos, anàlisis químiques, suport en documentació tècnica i marcatge CE. Davant el nou Reglament europeu de Seguretat de les Joguines, la companyia va indicar en un comunicat que està reforçant especialment els seus serveis en anàlisi química, compliment normatiu, avaluació de riscos integrada i suport en la implantació del Passaport Digital de Producte.